1 I naufraghi preferiti di Elettra Lamborghini

L’influencer, dopo aver contratto il Coronavirus che le ha impedito di prendere parte alle prime puntate de L’Isola dei Famosi, da qualche tempo ha preso il posto accanto ai suoi colleghi. Durante una recente intervista con TV Sorrisi e Canzoni, riportata anche da Isa e Chia, Elettra Lamborghini ha quindi parlato di come ha passato la malattia e di argomenti più leggeri come i suoi naufraghi preferiti. Partiamo dal discorso legato al Covid-19:

Per la prima settimana, ogni, giorno, ho avuto un sintomo diverso. Prima un po’ di febbre, poi una forte tosse, poi sono arrivati i dolori. Non p stato bello, ecco. Mio marito era in un’altra casa. Io ero sola ed è stato pesante da gestire. L’ho presa con filosofia e ho tirato avanti. Ero rimasta molto turbata quando il test è risultato positivo. Per un anno sono stata super attenta e mi sono sentita fallita. Anche ora, a volte, non mi sento in formissima. Ho male ai polmoni. Questa malattia è brutta.

Passando, poi, a temi più spensierati, ad Elettra Lamborghini è stato chiesto cosa pensasse dei naufraghi di questa edizione de L’Isola dei Famosi e chi sono i suoi preferiti. Ecco, perciò, quello che ha affermato:

Miryea Stabile è molto allegra anche in quelle condizioni estreme. Non è mica facile. Mi è molto dispiaciuto quando Paul Gascoigne si è infortunato alla spalla. Lui è fondamentale perché fa ridere e tiene l’umore alto. Drusilla Gucci è un tesoro con la sua timidezza.

Il discorso, però, non ha avuto fine qui. Elettra Lamborghini, oltre ai naufraghi preferiti ha anche elencato caratteristiche che non le sono molto piaciute in altri concorrenti. Continuate a leggere per saperne di più…