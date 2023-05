Elettra Lamborghini pentita dei suoi tatuaggi: “Se avessi un figlio lo sconsiglierei”

NEWS

Debora Parigi | 31 Maggio 2023

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini si sta togliendo tutti i tatuaggi perché si è pentita

Venerdì 2 giugno uscirà il suo nuovo singolo “Mani in alto”, tutto estivo, in concomitanza con il suo nuovo album “Elettraton”, così Elettra Lamborghini sta rilasciando varie interviste dato la grande novità. E nelle sue dichiarazioni non parla solo di musica, ma anche di vita privata, scelte e pentimenti.

A tal proposito, al Corriere della Sera ha parlato dei suoi tatuaggi. E ha detto di come si sia pentita di esserseli fatti. Infatti li sta piano piano togliendo tutti. Ha addirittura detto che vorrebbe “strapparsi” una cappia. E in un futuro genitoriale lo sconsiglierebbe al proprio figlio. “Eccome. Se avessi un figlio lo sconsiglierei”, ha detto la cantante. “Oddio, non voglio fare la boomer… Perché un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma sì, sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male. Non posso strapparmi una chiappa“.

Nel pensare a quando li fece, Elettra Lamborghini ha anche ricordato l’avvertimento che le fece suo padre: “Cosa vuole che le dica, papà mi aveva avvisato: ‘Poi te ne penti’”. A quanto pare il signor Lamborghini aveva ragione e adesso Elettra sta intraprendendo il lungo e doloroso processo di rimozione.

I tatuaggi sono sempre stati un simbolo molto particolare della cantante 29enne, specialmente il maculato che ha sul sedere. E proprio quello è sempre stato un tatuaggio molto particolare. Quindi comprendiamo la scelta di rimuoverlo, ora che è più matura e magari non vuole più certi disegni sulla sua pelle.