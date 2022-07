La cantante Elettra Lamborghini rimuove i tatuaggi

Elettra Lamborghini – foto Instagram

Elettra Lamborghini si riconferma, semmai ci fosse bisogno, una delle regine dell’estate grazie alla sua musica, ma in queste settimane sta facendo parlare di sé per un altro motivo. Di cosa si tratta? Vi domanderete. La cantante ha preso una decisione: ha scelto di rimuovere ben tre dei tatuaggi presenti sul suo corpo. Come riferisce Gossip e TV si tratta del pesce rosso sul polso, della scritta Karack (il nome di uno dei suoi vecchi cavalli da corsa) poi un terzo, ovvero la dedica a Dagda, il cavallo che ha avuto paura di cavalcare per alcuni anni.

La procedura per la rimozione dei tatuaggi è un processo importante e purtroppo per Elettra Lamborghini sembra non stia dando i risultati sperati. A raccontare l’accaduto è stata proprio l’artista che ha spiegato il suo “dramma” su Instagram. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Comunque ragazzi questo è tipo tre ore dopo il laser mi fa ancora male. Si gonfierà e farà bolle, fa ancora più ca***e di prima, io sono disperata. Non so che dire, non si tolgono”. Ad accompagnare le sue parole il video che dimostra appunto le conduzioni del suo polso che, come vediamo dallo screen sotto è tumefatto e presenta delle bolle.

A riguardo Elettra Lamborghini ha aggiunto anche una didascalia che cita quanto segue: “Raga sono invincibile. Non vogliono andare via. Se proprio non vanno via ci farò qualche ca***a sopra. Ma speriamo di no”, ha raccontato l’ereditiera che ha precisato pure come il tatuaggio presente sul lato B, invece, non lo rimuoverà mai: “Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai, solo le ca**atine che avevo sulle braccia”.

Storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini spera dunque che con il trascorrere dei giorni le cose possano finalmente migliorare e che i segni e il gonfiore possa presto svanire. In caso contrario, come ha lei stessa raccontato, provvederà con un nuovo tatuaggio coprente.

