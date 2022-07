1 Il retroscena di Chiara Ferragni

Quella di Chiara Ferragni e Fedez è una delle storie d’amore più belle e romantiche di sempre. Come è noto l’imprenditrice digitale e il rapper si sono conosciuti nel 2016, dopo che il cantante aveva citato la sua attuale moglie in una sua canzone, e da allora non si sono più lasciati. Dal loro amore sono nati anche due figli, Leone (2018) e Vittoria (2021), e senza dubbio a oggi i Ferragnez sono una delle coppie più amate e seguite del web. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Su TikTok infatti Chiara Ferragni ha svelato cosa ha pensato la prima volta che ha visto una foto di Fedez e naturalmente la storia ha emozionato i fan. L’influencer ha raccontato di aver notato il rapper già nel 2014, tuttavia soltanto due anni dopo i due hanno iniziato a frequentarsi. Queste le dichiarazioni della Ferragni in merito:

“Siete pronti per una piccola storia divertente? Questa copertina, che adesso non so perché abbiamo messo in bagno perché non sapevamo dove mettere, è la prima foto che io ho mai visto di Fede. Ero tornata a Milano per dei lavori, dal 2013 al 2018 ho vissuto a Los Angeles, e all’aeroporto ho visto questa cover. Era ottobre 2014, vivevo circa da un anno a Los Angeles, l’ho vista in edicola e mi sono detta: ‘Ma chi è questo tipo? Sarà un ragazzo straniero’. Invece era Fede. Poi ho letto ‘Fedez la rivelazione’, ho visto che era un italiano e ho detto: ‘Buon per lui, perché mi sembra proprio un figo’. Poi si era fermata lì la cosa, però sono super affezionata. Non chiedetemi perché l’ho messa in bagno”.

