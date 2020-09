1 Dopo le dichiarazioni di Tommaso Zorzi al GF Vip, Elettra Lamborghini lo smentisce: ‘Nessuna lite con lui’. Le parole della cantante (VIDEO)

Ad una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip sono davvero tantissimi gli argomenti che coinvolgono i protagonisti. Tommaso Zorzi, uno dei gieffini di questa edizione, ha fatto alcune dichiarazioni nel corso della puntata di venerdì, sul suo ex Marco Ferrero (in arte Iconize) e su Elettra Lamborghini. Sentitasi chiamata in causa, la cantante ha smentito le parole dell’influencer e sembra non essersi verificata alcuna lite tra loro. Ma vediamo meglio l’accaduto.

LEGGI ANCHE: Prima lite tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe al GF Vip (VIDEO)

Durante l’appuntamento di venerdì, Tommaso Zorzi interpellato da Alfonso Signorini ha parlato della sua vita sentimentale. Il meneghino ha affermato che, a seguito della rottura da Iconize, quest’ultimo l’avrebbe allontanato da alcuni amici, tra cui proprio Elettra Lamborghini. Secondo la versione di Zorzi, infatti, la cantante dopo aver fatto conoscenza di Marco Ferrero si sarebbe allontanata da lui.

Questo avrebbe quindi portato Tommaso e Marco a non restare in buonissimi rapporti e la paura di Zorzi è che il suo ex possa approfittare del momento per avere visibilità. A quel punto in tantissimi sui social si sono chiesti dove fosse la verità e hanno posto la domanda proprio a Elettra Lamborghini. L’interprete di Pem pem è così intervenuta con alcune stories:

“Comunque ragazzi, ieri su Twitter ho notato che mi avete chiesto come mai ho litigato con Tommaso… perché a quanto pare ieri, durante il Grande Fratello Vip è uscita fuori questa cosa”.

Ha esordito Elettra Lamborghini sui suoi canali ufficiali, svelando poi quella che è la sua verità. In sintesi, come vedremo nella prossima pagina, la cantante smentisce così ogni singola parola di Tommaso Zorzi. Nessuna lite quindi? Andiamo a leggere nel dettaglio le sue affermazioni di Elettra e il video…