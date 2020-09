1 Al GF Vip è scoppiata la prima lite, dopo la puntata, tra l’influencer Tommaso Zorzi e la modella Francesca Pepe

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del GF Vip dove abbiamo visto altri concorrenti entrare in casa. Dopo il duro scontro nel corso della diretta tra Patrizia De Blanck e Flavia Vento, è successo dell’altro. Al termine della messa in onda, infatti, registriamo la prima lite tra Tommaso Zorzi e la neo arrivata Francesca Pepe. Ma cosa è successo?

I ragazzi dopo l’appuntamento del venerdì si sono accomodati in cucina per la cena. Qui ovviamente hanno scambiato pensieri e non sono mancate le chiacchiere, specie tra i nuovi arrivati, che hanno così avuto modo di presentarsi ai propri compagni d’avventura. Tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe però non è scattato di certo il feeling, anzi! È andata in scena la prima lite nella Casa.

Curioso di conoscerla, Tommaso Zorzi ha sommerso di domande Francesca Pepe, la quale però ha visto il tutto un po’ come una presa in giro da parte dell’influencer meneghino, tanto da irritarsi parecchio:

“Che carriera vorresti fare? A 28 anni inizia già a tramontare. Hai un piano B oltre al fare la modella?”

Ha detto Tommaso Zorzi, che voleva capire qualcosa di più sulla nuova arrivata. Ma Francesca Pepe non ha reagito esattamente come si aspettava…