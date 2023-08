NEWS

Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

Elettra Lamborghini

Collo bloccato per Elettra Lamborghini

Intoppo prima del concerto, risolto però nel migliore dei modi per Elettra Lamborghini. Ma cosa è successo nel dettaglio? Partiamo per ordine. Ieri l’artista si trovava a Tottea, in provincia di Teramo, per una delle tappe del suo tour estivo. Prima del live però ha dovuto concedersi qualche minuto di riposo forzato per riprendersi. Come mai? Ve lo spieghiamo subito.

Tra le Instagram Stories infatti Elettra Lamborghini ha raccontato di avere il collo completamente bloccato e questo l’avrebbe portata così a fare un pochino di ritardo. Vediamo infatti che sta effettuando un massaggio. Il fastidio però non sembra proprio attenuarsi. La cantante ha ammesso di essere davvero molto dolorante, tanto da sentire l’esigenza di chiamare i paramedici per capire come risolvere questo improvviso problema. In ogni caso ha comunque voluto rassicurare i fan che la serata si sarebbe svolta comunque regolarmente.

«Ragazzi abbiamo un’emergenza», ha spiegato Elettra Lamborghini sui suoi social network, per poi arrivare all’origine del fatto: «Mi sono bloccata il collo prima in macchina e adesso ho preso medicine. Magari questa sera non muoverò molto il collo. Ma ci sono».

Poco dopo questo filmato si vedono altri due video, in cui viene ripresa mentre cerca di sfuggire alle iniezioni. Queste sarebbero state la soluzione migliore secondo i medici e dunque un modo efficace per alleviare il dolore. Ma c’è un problema! Elettra Lamborghini ha paura dell’ago della siringa. Dunque inizialmente ha cercato di porre “resistenza” e intimorita avrebbe detto di non voler fare nulla.

Ecco il video che racconta ciò che vi abbiamo spiegato a parole.

Collo bloccato per Elettra Lamborghini prima del concerto: “Ho chiamato i paramedici per la puntura ma ho paura” pic.twitter.com/J8YOyM82o0 — disagiotv (@disagio_tv) August 18, 2023

Come sarà finita? Vi starete domandando. Tutto si è concluso nel migliore dei modi, per fortuna. Elettra Lamborghini sebbene avesse qualche acciacco fisico ha comunque preso parte al concerto, come mostrato anche dalle immagini nelle stories successive.