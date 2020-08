1 Dopo essere risultata positiva al Covid-19, Eliana Michelazzo è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Ecco come sta l’ex manager di Pamela Prati

Solo qualche ora fa, a seguito dei diversi annunci da parte di diversi volti del mondo dello spettacolo, a risultare positiva al Covid-19 è stata anche Eliana Michelazzo. L’ex manager di Pamela Prati dopo essere rientrata da una vacanza in Sardegna si è sottoposta al tampone, che ha così confermato la malattia. Queste le sue parole su quanto accaduto:

“Poche ore fa ho ricevuto l’esito del tampone, effettuato domenica 23 agosto. Sono positiva al Covid-19. Ho qualche lieve sintomo, tra cui mal di testa, spossatezza, perdita dell’olfatto e tanto sonno. Mi sono messa in autoquarantena non appena rientrata dalla Sardegna per il mio bene e per il bene e il rispetto di tutte le persone che mi stanno accanto”.

Tuttavia adesso pare che lo stato di salute di Eliana Michelazzo sia improvvisamente cambiato. Inaspettatamente infatti poco fa l’Adnkronos ha fatto sapere che l’ex manager è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, al policlinico Umberto I, essendo peggiorate le sue condizioni. Questo quanto si legge in merito:

“Eliana Michelazzo è stata trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I. A quanto apprende l’Adnkronos le condizioni dell’ex manager di Pamela Prati si sono aggravate”.

Al momento non è ben chiaro quale sia lo stato di salute di Eliana Michelazzo, ma senza dubbio nelle prossime ore ne sapremo di più in merito. Naturalmente la redazione di Novella 2000 si unisce nel fare un grande in bocca al lupo all’ex manager. Eliana nel mentre solo qualche ora fa aveva raccontato i dettagli della serata trascorsa al Billionaire. Rivediamo le sue dichiarazioni.