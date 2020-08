Tutti i Vip risultati positivi al Covid-19

1 Scopriamo chi sono tutti i Vip e i volti del mondo dello spettacolo che sono risultati positivi al Covid-19

Non sono giornate semplici queste per l’Italia. Come previsto infatti nel nostro paese sono nuovamente aumentati i casi di positivi al Covid-19 e la situazione si sta facendo sempre più allarmante.

Il governo nel mentre è già intervenuto, chiudendo i locali e le discoteche in tutta la penisola, che in parte hanno contribuito al rialzo dei numeri.

Come se non bastasse in queste ore a risultare positivi al Coronavirus sono stati diversi Vip e volti noti dello spettacolo. Tra essi ex storici volti di Uomini e Donne, ex concorrenti del Grande Fratello e anche alcuni sportivi ed imprenditori.

Scopriamo dunque chi sono tutti i Vip che si sono ammalati di Covid-19.

Giulia Latini positiva al Covid-19

Una delle prime ad annunciare di essere positiva al Covid-19 è stata Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Con un post sui social la blogger ha svelato:

“Volevo dirvi che purtroppo sono risultata positiva al Covid-19. Per chi fosse preoccupato per il mio stato di salute, non c’è da agitarsi, ho solo forti emicranie e spossatezza. […] Sono isolata a Roma, quindi la mia famiglia e i miei amici sono al sicuro. Il resto con positività, come sempre, si supera”.

Poco dopo ad annunciare di essersi ammalata di Covid-19 è stata un’altra nota corteggiatrice del dating show.