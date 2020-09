1 Su Instagram Elisa De Panicis si cimenta in una prova difficilissima. L’ex gieffina canta Someone Like You di Adele. Ecco il video

Se eravate certi di aver visto tutto con Natalia Paragoni cantare Chega di Gaia, vi sbagliavate e non poco! A replicare una performance canora sui social, in queste ultime ore, è stata la tanto chiacchierata e discussa Elisa De Panicis.

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 4, che tanto ha fatto parlare di sé per i sotterfugi con Andrea Denver, ha voluto davvero puntare troppo in alto. L’influencer, infatti, seguita da un suo amico al pianoforte (che da quel che abbiamo visto è professionista del mestiere) ha voluto riproporre uno dei brani più complessi del panorama musicale mondiale! Mica pizza e fichi, come si suol dire.

Elisa De Panicis ha interpretato davanti a 1 milione di follower… Someone Like You di Adele. Ebbene sì, avete capito perfettamente! Ricca di entusiasmo ha fatto sapere ai suoi fan di aver lavorato tanto con il suo amico a questo pezzo e di esserne molto fiera. Accomodatevi, dunque, e ascoltate il risultato finale riproposto in questo video dal portale web di Very Inutil People…

Certamente Elisa De Panicis è consapevole che ci sarà davvero parecchio da lavorare e studiare, prima di raggiungere un esito all’altezza delle aspettative. Forse Someone Like You di Adele è stata un po’ pretenziosa da parte sua, ma c’è da dire che stata alquanto temeraria l’influencer. Ha voluto provarci a prescindere da tutto.

Che ne pensate? Le diamo una seconda chance? Intanto solo pochi giorni fa Elisa De Panicis è stata protagonista al Festival di Venezia…