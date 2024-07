Oggi Elisa è una delle artiste più amate e note del panorama musicale italiano. Non tutti sanno però che all’età di 15 anni la cantante ha esordito in tv grazie a Fiorello.

Il vecchio video di Elisa

Sono ormai più di 20 anni che Elisa è una delle artiste più amate e seguite del panorama italiano. Con il trascorrere del tempo la cantante ha rilasciato alcuni iconici brani, che hanno contribuito a fare la storia della musica del nostro paese e di certo ancora oggi le sue canzoni sono nel cuore di noi tutti. Proprio in questi mesi la Toffoli sta lavorando al suo nuovo progetto, che vedrà la luce prossimamente, e di certo i fan attendono con ansia di scoprire come ci stupirà stavolta. Ma non solo.

LEGGI ANCHE: Francesca Michielin è “piena rasa” degli hater di Taylor Swift e la difende con un video ironico

Qualche settimana fa infatti la cantante di Luce ha annunciato il suo primo concerto in uno stadio, che si terrà il 18 giugno 2025 al San Siro di Milano. I biglietti per questo show evento sono già disponibili e in questi giorni stanno andando a ruba. Grande emozione dunque per la Toffoli, che sta preparando grandi sorprese per tutto il suo fedele pubblico. In queste ore intanto qualcosa che coinvolge la cantante ha fatto emozionare il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non tutti sanno che in passato, alla tenera età di 15 anni, Elisa ha esordito in tv grazie a Fiorello! L’artista, all’epoca ancora una bambina, participò infatti al celebre programma Karaoke, esibendosi proprio insieme allo showman sulle note di Questione di feeling. Il video della performance solo di recente è tornato virale sui social e ha fatto commuovere gli utenti.

I fan della Toffali intanto stanno già attendendo con ansia di scoprire come la cantante ci sorprenderà nei mesi a venire. Non resta dunque che attendere e farle un enorme in bocca al lupo, certi che le aspettative non verranno deluse.