È diventato virale il video di Francesca Michielin su TikTok in cui si è lamentata del modo in cui in Italia diversi utenti abbiano preso di mira Taylor Swift, facendo addirittura dei paragoni. Ecco lo sfogo della cantante.

Francesca Michielin piena degli hater di Taylor Swift

Questa domenica di luglio ci ha fornito tantissime notizie, dai protagonisti di Temptation Island ai personaggi del mondo della musica e della TV. E a proposito del mondo della rete, su TikTok è diventato virale il video di Francesca Michielin piuttosto infastidita.

La cantante ed ex conduttrice di X Factor ha realizzato un video in difesa di Taylor Swift. Da quando infatti si sono verificate le date milanesi della nota artista, diversi utenti hanno avuto parecchio da ridire e hanno cominciato a scrivere una serie di frasi abbastanza discutibili.

Francesca Michielin ha racchiuso nel breve video tutte le considerazioni fatte da alcuni hater di Taylor Swift: “Ma chi è? Mai sentita una canzone”. Successivamente ha raccolto anche i pensieri di chi ha paragonato la cantante a Freddie Mercury o ha avuto da ridire dei suoi fan. E molte molte altre frecciatine. Con un’espressione accigliata e stufa, la cantante ha quindi voluto suggerire a chi ha sempre da spendere parole così dure di cambiare registro ed evitare queste battutine.

A rendere tutto divertente per un certo verso è il sottofondo musicale di Un amore così grande, in chiave rivisitata, come potete ben sentire sotto. “Sono piena rasa”, si legge nella descrizione del video pubblicato da Francesca Michielin.

Proprio Francesca Michielin, per chi non lo sapesse, è anche grande fan di Taylor Swift (era presente anche a Milano al concerto) e di conseguenza per lei questa faccenda è ancora più personale, oltre che a livello artistico. Dunque doppiamente infastidita dalla serie di eventi che si sono verificati sui social.

D’altronde se un qualcosa non piace si può sempre andare oltre, no? Ci può stare la critica (se costruttiva), ma andare a offendere o criticare in maniera dura non è mai una buona idea. Ed è ciò che voleva cercare di far capire Francesca Michielin nel suo video.