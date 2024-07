In queste ore Gabriela Chieffo ha fatto un attacco social a Lino Giuliano, protagonista di Temptation Island. I fan la criticano e tirano in ballo il fidanzato Giuseppe Ferrara. Lei però non ci sta e sbotta.

Le parole di Gabriela Chieffo

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Gabriela Chieffo, che solo lo scorso anno è stata tra le protagoniste di Temptation Island insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara. I due, dopo un percorso fatto di alti e bassi, hanno lasciato il programma insieme e a oggi pare che tutto proceda a meraviglia tra loro, al punto che qualche mese fa è anche arrivata una proposta di nozze. Alcune ore fa però Gabriela, commentando l’ultima puntata del reality show andata in onda, ha duramente attaccato Lino Giuliano e sui social ha affermato: “Lino = schifo totale”.

A quel punto alcuni fan hanno iniziato a criticare Gabriela Chieffo, tirando in ballo il suo fidanzato Giuseppe Ferrara e ricordando i comportamenti di quest’ultimo all’interno del villaggio. L’ex volto di Temptation Island però non c’è stata e ha così sbottato facendo alcune precisazioni. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Giuseppe ha fatto schifo sicuramente ma non si è avvicinato minimamente a quello schifo di viscido. E il falò l’ha chiesto lui, non lo ha rifiutato cinque volte. Mi richiamò anche per la seconda volta per chiedermi perdono, non è andato dalla tentatrice. E dimenticavo, non ha mai avuto tutto quel contatto fisico sennò le mani gliele tagliavo. Era pure antipatico sto Lino. Alessia siamo con te”.

Nel mentre Gabriela Chieffo si gode la ritrovata serenità con Giuseppe Ferrara. Dopo Temptation Island infatti la coppia è più unita che mai e i fan attendono con ansia il giorno delle nozze. A oggi tuttavia non sappiamo quando i due si uniranno in matrimonio ma a loro facciamo un enorme in bocca al lupo.