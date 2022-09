Elisa, una fan sale sul palco di un suo concerto e duetta con lei (VIDEO)

Il duetto tra Elisa e una fan

Grandi emozioni per la tappa del “Back to the future live tour 2022“ di Elisa. L’appuntamento stavolta si è tenuto nella meravigliosa cornice della Valle dei Templi a Piano San Gregorio. La serata, che ha registrato il tutto esaurito come preannunciato, a poco dall’inizio dell’evento, resterà sicuramente nella memoria dei suoi fan, accorsi numerosi. Ma in particolare di una fan, di nome Giorgia. La ragazza in questione ha chiesto alla cantautrice di poter duettare insieme sulle note di Luce (Tramonti a Nord Est), attraverso un cartellone. Chissà quanti di voi avranno fantasticato spesso e volentieri sul poter replicare un gesto simile. Si tratta di un desiderio, quello della giovane supporter, che si porta avanti da tempo e che l’artista ha accolto e voluto realizzare, notandola tra il pubblico accorso all’evento.

Così Elisa ha invitato Giorgia sul palco e le ha chiesto di cantare insieme il brano che le è valso la vittoria al Festival di Sanremo nel 2001. Come mostrato da questo video nonostante l’emozione la fan si è mostrata molto intonata e disinvolta. Dal canto suo l’artista ha manifestato entusiasmo e gioia di poter dare voce a una ragazza che la ammira e la segue con così tanto affetto.

Il duetto tra Elisa e Giorgia ha ricevuto non solo grande supporto da parte dei presenti, ma qualcuno di loro ci ha anche tenuto a immortalare il momento e raccontarlo sui social. Nemmeno a dirlo questa bellissima iniziativa da parte della cantante ha conquistato il cuore del web, che ne riconosce sempre l’umiltà e grande senso di riconoscenza verso il proprio pubblico nonostante la grande fama.

appena tornata dal concerto di Elisa ed è successa questa cosa bellissima con una ragazza che ha chiesto di cantare con lei 🫶🏼 pic.twitter.com/Q0YmRe5FHF — glo🪐 (@ciaosonoicaro) September 1, 2022

Così Elisa ha dato voce al sogno della sua fan Giorgia e siamo certi che per tutta la vita la ragazza conserverà nel proprio cuore questa meravigliosa serata. Intanto la cantante ha riservato delle belle parole non solo alla Valle dei Templi, ma ha anche fatto una importante riflessione….

Le parole della cantante

Elisa non ha nascosto durante il concerto la sua gioia per trovarsi in una cornice così incantevole come la Valle dei Templi. Oltre a sottolineare il fatto che tutto il mondo invidia un luogo come questo al nostro Paese, la cantante ci ha tenuto ad aggiungere ancora:

“Questo è un posto spettacolare”, ha fatto notare subito Elisa. “Vengo a vivere qui, faccio l’orto, facciamo un concerto al mese e andiamo al mare d’inverno”, ha detto felice, spendendo parole di grande ammirazione nei confronti della città, come raccolto da Blog Sicilia che ne ha riportato le dichiarazioni.

“Ma dove vivete? Ma che posto è? Ce lo invidiano in tutto il mondo un posto del genere”, ha proseguito ancora la quarantaquattrenne friulana.

A tal proposito Elisa ha voluto toccare anche un tema importante come quello dell’ambiente e posto alta l’attenzione su questo punto: “Ognuno deve fare la sua parte, siamo esseri potenti. I politici e il governo hanno in mano le decisioni finali, sono loro a dover mettere la crisi climatica in agenda. Ma noi possiamo votare chi mette il clima al centro”.

Ricordiamo che Elisa durante questo tour ha deciso di portare avanti il #FlipTheScript: ovvero “l’impossibile che diventa possibile se si agisce insieme”. In parole povere riprendere in mano il Pianeta che appartiene a tutti e non solo ad alcuni. La cantante è sempre molto vicina a queste cause, che hanno portato l’ONU a nominarla come primo Ally, “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

