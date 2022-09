Fedez vince il Power Hits Estate, ma il presidente di RTL distrugge i premi cadendoci sopra (FOTO+VIDEO)

1 I premi del Power Hits Estate 2022 completamente distrutti

Alcuni giorni fa si è tenuta la serata del Power Hits Estate, l’evento organizzato da RTL 102.5 per premiare la canzone dell’estate (in questo caso del 2022), grazie ai voti degli ascoltatori che ogni settimana hanno lasciato la loro preferenza sul sito dell’emittente radiofonica. E, come sappiamo, quest’anno il premio se l’è aggiudicato La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei.

I tre cantanti hanno postato foto con i premi in mano e hanno ringraziato tutti i fan. Ma adesso veniamo a conoscenza del fatto che di quei premi è rimasto poco, o meglio solo alcuni cocci. Lo ha raccontato proprio il marito di Chiara Ferragni attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram.

In pratica è successo che durante le foto di rito con il team di RTL, e quindi anche il presidente dell’emittente Lorenzo Suraci, quest’ultimo è scivolato cadendo rovinosamente sui premi posizionati per terra. Ecco il racconto dettagliato di Fedez e anche ciò che è rimasto dei premi portati a casa.

Fedez racconta l'aneddoto dei premi del Power Hits Italia che si sono rotti pic.twitter.com/icKFL7BSlz — disagiotv (@disagio_tv) September 3, 2022

Come spiega alla fine del video, il rapper nelle storie ha mostrato un paio di scatti che immortalano proprio il momento della caduta del presidente e della rottura dei premi. A questo si aggiunge le facce tra lo sconvolto e il divertito di tutti i presenti.

