1 Scatta il bacio tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: il ballerino e la conduttrice stanno insieme? Ecco cosa starebbe accadendo tra i due

Mancano pochi giorni al debutto ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle, e tutto sembrerebbe essere pronto per la prima puntata del talent show Rai. Tra i concorrenti che quest’anno si metteranno alla prova c’è anche Elisa Isoardi, che come già annunciato ballerà in coppia con Raimondo Todaro, che solo qualche mese fa si è separato dall’ex moglie Francesca Tocca. Tuttavia da qualche giorno la conduttrice e il ballerino sono finiti al centro del gossip e del pettegolezzo, per via di una presunta relazione che starebbe nascendo tra i due. Elisa e Raimondo sono stati infatti beccati dal settimanale Diva e Donna in atteggiamenti sospetti e a quel punto il web si è scatenato. Tuttavia successivamente ad intervenire è stato proprio Todaro, che ha categoricamente smentito il presunto flirt con la Isoardi a SuperGuida Tv. Queste le sue dichiarazioni:

“Con Elisa mi trovo benissimo perché è una brava ragazza, simpatica e dolce come me. Si sta impegnando davvero tanto. Quando hai un vip che sta dando il 100% di quelle che sono le sue possibilità non puoi chiedere di più. Chiaramente ci vuole poi il tempo per migliorare perché la danza non si impara dall’oggi al domani. L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme”.

Tuttavia adesso pare che le cose siano cambiate. Il nuovo numero del settimanale Chi ha infatti paparazzato Elisa Isoardi e Raimondo Todaro intenti a scambiarsi un tenero bacio! Che dunque la conduttrice e il ballerino stiano ufficialmente insieme? La vicinanze delle ultime settimane avrebbe potuto unire i due protagonisti di Ballando con le Stelle, e non è escluso che sia scoccata la scintilla.

Che adesso dunque Elisa e Raimondo decidano di uscire allo scoperto? In attesa di ulteriori news rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa a Francesca Tocca, ex moglie di Todaro.