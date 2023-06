NEWS

Andrea Sanna | 5 Giugno 2023

La reazione di Elisa diventa virale

Due ore di pioggia incessante hanno fatto da cornice al secondo dei due concerti di Elisa all’Arena di Verona, dal titolo An Intimate Arena – Two nights only. La cantautrice si è esibita dunque con il maltempo che non sembra però averla messa a disagio. Anzi. È andata dritta come un treno fino alla fine, senza farsi di certo scoraggiare.

Durante la serata Elisa ha cantato chiaramente i suoi più grandi successi e ironizzando sulla situazione meteorologica si è lasciata andare a una lunghissima risata, diventata poi virale sul web. Tutto si è verificato durante un preciso momento del live. Ovvero quando la cantante ha interpretato “Se piovesse il tuo nome”. L’artista non è riuscita ad andare avanti con l’esecuzione del brano ed è scoppiata a ridere, invitando il pubblico a continuare per lei.

Come mostrato dal video sottostante Elisa a un certo punto si è persino inginocchiata, interrompendo più volte la performance e incitando quindi i presenti a proseguire al suo posto. Chi era lì nonostante il maltempo ha ripreso la scena. L’episodio in questione è diventato viralissimo ottenendo un gran numero di interazioni e reazioni da parte degli utenti, che ci hanno riso su esattamente come lei.

Tanti gli apprezzamenti e commenti divertiti di fan e non dopo questa performance di Elisa all’Arena di Verona. Pioggia o non pioggia c’è da dire che la cantautrice friulana con la sua voce e il suo immenso talento ha incantato davvero tutti. Ha regalato ai presenti anche delle esibizioni in compagnia di alcuni colleghi e amici come Mahmood e Giorgia. Durante le due serate ha presenziato anche il pianista e compositore Durdust, che insieme a lei ha firmato davvero tanti successi.

Una cosa è certa: niente e nessuno potrà fermare Elisa… nemmeno la pioggia!