Vincenzo Chianese | 5 Giugno 2023

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro avvistati in palestra a Verona: secondo il web i due ex Vipponi sarebbero tornati insieme

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro avvistati insieme in palestra

Negli ultimi giorni non si è parlato altro che di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Come ormai tutti sappiamo i due ex Vipponi del Grande Fratello Vip 7 hanno annunciato la rottura e da quel momento hanno iniziato a darsi battaglia sui social. In particolare l’ex tronista ha più volte fatto dei duri attacchi non solo all’influencer, ma anche ai suoi fan, e non sono mancati commenti accesi e duri. Poche ore fa nel mentre proprio Oriana ha rilasciato un’intervista in Spagna, durante la quale ha parlato di Daniele. La Marzoli ha così fatto intendere di voler tornare insieme a Dal Moro, e in merito ha affermato:

“A volte dico di fermarsi perché quello che fa mi ferisce e se mi ama un po’ dovrebbe farlo. Ma vedremo cosa succederà. Provo un sentimento reale per lui e da quando sto insieme a lui non ho avuto occhi per nessun altro. Daniele sai che mi emoziona anche solo il tuo like. Sembra stupido ma è come se mi dicessi che mi sostieni, che sei orgoglioso di me. Può essere una str*nzata per te ma per me non lo è”.

Adesso sembrerebbe che gli Oriele possano tirare un sospiro di sollievo. Poche ore fa infatti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sarebbero stati avvistati insieme a Verona nella stessa palestra. A quel punto i fan hanno iniziato a parlare subito di un presunto ritorno di fiamma, che tuttavia al momento non è ancora stato confermato da parte dei diretti interessati. Sembrerebbe però che i due ex Vipponi abbiano deciso di riprovarci, ma che al momento vogliano tenere i social lontani, per godersi la ritrovata unione.

Ori e Dani in palestra a Verona. ❤️❤️. Sia nella storia di Ori sia nella storia di Dani passa lo stesso ragazzo cn il pantaloncino rosso, e poi penso che lo sta inquadrando lei xrché dani quando si allena nn credo si inquadri da solo. E poi ci sn dei dettagli uguali. ❤️ #oriele pic.twitter.com/tS9GwfNIvh — Erika Meneghel (@Eriketta39) June 5, 2023

Non resta che attendere dunque per scoprire cosa accadrà tra Oriana e Daniele e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo a questa coppia, che da mesi fa battere il cuore al web.