La polemica su Elisabetta Franchi

Nella giornata di ieri Elisabetta Franchi ha diviso il web a causa di alcune dichiarazioni da lei fatte durante un’intevista con la giornalista Fabiana Giacomotti de Il Foglio. Ha, infatti, parlato del ruolo della donna all’interno del mondo del lavoro. E le sue parole hanno fatto il giro di Internet e discutere molti utenti. Andiamo, prima di tutto, a rivedere cos’ha affermato di preciso:

“Adesso io parto e parlo dalla parte dell’imprenditore. Quando metti una donna in una carica importante, se molto importante, poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta. E un imprenditore investe tempo, energia e danaro. E se ti viene a mancare è un problema. Anch’io da imprenditore e responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini”.

Elisabetta Franchi, quindi, ha continuato:

Intanto va fatta una premessa. Io ora le donne le ho messe perché sono anta. E anche questo va detto. Comunque ancora ragazze, ma cresciute e mature. Se dovevano sposarsi si sono sposate, se dovevano far figli li hanno fatti e se dovevano separarsi hanno fatto anche quello. Quindi io le prendo che hanno fatti tutti quanti i giri di boa. Quindi sono lì belle tranquille con me, al mio fianco e lavorano h 24. Questo è importante. Cosa che, invece, gli uomini non hanno. Perché noi donne, per fortuna, io sono emiliana e nonostante sia così emancipata abbiamo un dovere. Ovvero quello che è nel nostro dna: i figli li facciamo noi e comunque il camino in casa lo accendiamo noi… quindi è una grande responsabilità.

In queste ore, però, Elisabetta Franchi ha voluto replicare alle critiche e spiegare cosa intendeva davvero dire con il suo discorso. Continuate a leggere per scoprire il suo chiarimento…

Il chiarimento dell’imprenditrice

Elisabetta Franchi, quindi, ha chiarito la sua posizione sui suoi spazi social. A riportare le sue parole ci ha pensato il profilo Instagram Whoopsie:

“L‘80% della mia azienda sono quote rosa di cui: Il 75% giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne. Il restante 20% sono uomini di cui 5% manager. C’è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul web, strumentalizzando le parole dette. La mia azienda oggi è una realtà quasi completamente al femminile. L’oggetto di discussione dell’evento a cui ho partecipato è la ricerca di Price dal titolo – DONNE E MODA – da cui è emerso che nella società odierna le donne non ricoprono cariche importanti“.

Elisabetta Franchi, quindi ha concluso:

“Perché? Purtroppo, al contrario di altri Paesi, è emerso che lo Stato italiano è ancora abbastanza assente, mancano le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta tra famiglia e carriera. Come ho sottolineato, avere una famiglia è un sacrosanto diritto. Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, esattamente come quelli che ho dovuto fare io!“.

Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti. Continuate a seguirci per molte altre news.

