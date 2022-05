Le dichiarazioni di Elisabetta Franchi

In queste ultime ore abbiamo notato il nome di Elisabetta Franchi è finito tra le tendenze di Twitter. Il tutto a causa di alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista con la giornalista Fabiana Giacomotti de Il Foglio. L’imprenditrice, infatti, ha parlato del ruolo della donna nel lavoro. Ecco quanto raccolto e che avete modo di sentire anche nel video sottostante:

“Adesso io parto e parlo dalla parte dell’imprenditore. Quando metti una donna in una carica importante, se molto importante, poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta. E un imprenditore investe tempo, energia e danaro. E se ti viene a mancare è un problema. Anch’io da imprenditore e responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini”.

E ancora Elisabetta Franchi ha spiegato: “Intanto va fatta una premessa. Io ora le donne le ho messe perché sono anta. E anche questo va detto. Comunque ancora ragazze, ma cresciute e mature. Se dovevano sposarsi si sono sposate, se dovevano far figli li hanno fatti e se dovevano separarsi hanno fatto anche quello. Quindi io le prendo che hanno fatti tutti quanti i giri di boa”.

Per concludere Elisabetta Franchi ha detto: “Quindi sono lì belle tranquille con me, al mio fianco e lavorano h 24. Questo è importante. Cosa che, invece, gli uomini non hanno. Perché noi donne, per fortuna, io sono emiliana e nonostante sia così emancipata abbiamo un dovere. Ovvero quello che è nel nostro dna: i figli li facciamo noi e comunque il camino in casa lo accendiamo noi… quindi è una grande responsabilità”.

elisabetta franchi in poche parole ha detto “mi sono adeguata alla situazione piuttosto che fare qualcosa per cambiare la condizione delle donne” pic.twitter.com/Oef6CjepeK — elisa ☽ (@distrettododici) May 7, 2022

Le affermazioni di Elisabetta Franchi, però, hanno diviso gli utenti del web. Se c’è chi ha condiviso il suo pensiero, altri si sono trovati in totale disaccordo. Voi cosa ne pensate?

