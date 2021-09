Ciò che sappiamo di Manuel Bortuzzo, la biografia, la vita privata, la sparatoria in cui è stato vittima e il Grande Fratello Vip.

Quello che c’è da sapere su Manuel Bortuzzo, dalla biografia, alla vita privata, la fidanzata, la sua carriera fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Chi è Manuel Bortuzzo

Nome e Cognome: Manuel Bortuzzo

Data di nascita: 3 maggio 1999

Luogo di Nascita: Trieste

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: nuotatore

Fidanzata: Manuel è single

Figli: Manuel non ha figli

Tatuaggi: ha vari tatuaggi sul corpo soprattutto sulle braccia

Profilo Instagram: @manuelmateo_

Profilo Twitter: @manuel_bortuzzo

Manuel Bortuzzo età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Manuel Bortuzzo. È nato a Trieste il 3 maggio 1999, quindi ha 22 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Mentre, per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha vari sul suo corpo, soprattutto sulle braccia. Ma notiamo anche uno molto grande sull’addome.

Cresciuto a Treviso, Manuel è stato sempre appassionato di nuoto ed ha sempre voluto diventare un grande nuotare sognando proprio le Olimpiadi. Si è quindi formato in questa disciplina facendosi allenare da Christian Galenda nel centro sportivo di Castelporziano. Poi dal Veneto si è trasferito ad Ostia per potersi preparare per arrivare un giorno alle Olimpiadi.

Per quanto riguarda la famiglia di Manuel Bortuzzo, sappiamo che la madre lavora in un panificio e lui, da piccolo, passava sempre da lei per prendere pizzette e pane da portare anche ai suoi compagni di scuola. All’età di 2 anni Manuel ha rischiato di morire cadendo dalle scale del palazzo in cui abitava. Oltre ad essere un grande amante dello sport, è anche molto bravo a suonare il pianoforte. Oggi vive a Roma con suo padre.

Vita privata

Purtroppo Manuel Bortuzzo è diventato molto famoso non per la sua carriera da nuotatore, ma per un bruttissimo incidente che ha avuto nel 2019. Era il 3 febbraio e nel quartiere Axa di Roma, mentre si trovava davanti ad una tabaccheria con la sua fidanzata, qualcuno gli ha sparato. Si è trattato di una scambio di persona.

Manuel è rimasto gravemente ferito subendo una lesione al midollo spinale che lo ha costretto su una sedia a rotelle. All’inizio i medici avevano parlato di lesione midollare completa. È stata una tragedia e lui ha vissuto un incubo. Anche perché era una vera e propria promessa del nuoto e in questo modo i suoi sogni sono stati spezzati.

Dopo una lunga riabilitazione, grazie anche al suo carattere forte, Manuel Bortuzzo non si è mai arreso e ha ricominciato a nuotare, sognando magari le Paraolimpiadi. Comunque, successivamente, i medici hanno fatto nuovi accertamenti e hanno detto che la lesione al midollo non sarebbe completa. Manuel, quindi, spera un giorno di poter tornare a camminare. Non sa se ci riuscirà, ma questo è il suo sogno.

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, Manuel Bortuzzo è stato a lungo fidanzato con Martina Rossi. Si tratta della ragazza che appunto era con lui il giorno della sparatoria. La giovane gli è sempre rimasta vicino, anche nei momenti più difficili. E molto spesso, sui social, hanno condiviso il loro amore. La storia tra loro è però finita nel 2021.

Successivamente alcuni rumor avrebbero voluto il nuotare con una nuova fidanzata e cioè una certa Federica Pizzi, figlia del suo dentista. Manuel Bortuzzo ha però dichiarato di essere oggi single.

Dove seguire Manuel Bortuzzo: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Manuel Bortuzzo, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram.

L’account ha migliaia di follower e il numero è in costante aumento. Lui lo aggiorna molto e condivide con tutti i suoi lavori, i suoi progressi e soprattutto i traguardi nel nuoto.

Manuel può essere seguito anche attraverso il suo profilo Twitter.

La carriera di Manuel Bortuzzo

Come detto, Manuel Bortuzzo era una vera e propria promessa del nuoto italiano e avrebbe potuto tranquillamente raggiungere le Olimpiadi che si sono svolte nel 2021. Purtroppo il colpo di pistola che ha subito gli ha spezzato completamente questa carriera. Ma lui non si è mai arreso e oggi continua a nuotare, magari per poter raggiungere la Paraolimpiadi e sognando di poter tornare a camminare.

Prima dell’incidente, comunque, aveva deciso di specializzarsi nei 400 metri dopo il primato raggiunto a 18 anni che lo aveva visto toccare i 3 minuti e 47. Inoltre sognava i 1500 metri ai campionati assoluti.

Manuel ha scritto anche un libro, dal titolo Rinascere, che presto sarà anche un film con Raoul Bova. E a proposito di Bova, insieme a lui, a Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emanuel Brambilla, Manuel ha preso parte al film L’ultima gara. La pellicola mette in primo piano il coraggio e vede quattro amici ex nuotatori che tornano a gareggiare per dimostrare che i drammi della vita non devono mai prendere il sopravvento.

Dal 2020 Manuel Bortuzzo è anche una presenza fissa del programma Italia sì! condotto da Marco Liorni.

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è tra i concorrenti che entrano nella casa dal primo giorno.

Ha dichiarato che ha scelto di partecipare al reality show per scoprire i tabù sulla disabilità e farsi conoscere. Spera di far conoscere agli altri la sua sensibilità, l’attenzione ai dettagli e il suo lato divertente. Sicuramente gli mancherà suonare il pianoforte. È spaventato dai pregiudizi che potrebbe incontrare durante il suo percorso nel programma. Spera comunque in generale, una volta finito il reality, di poter continuare a piacere alle persone.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Anche per il Grande Fratello Vip 6 troviamo alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini grazie al grande successo riscosso negli ultimi anni. Accanto a lui questa volta, in veste di opinioniste, ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Per l’inizio del reality show i concorrenti nella casa sono 24. Oltre a Manuel Bortuzzo, vediamo chi sono gli altri:

Il percorso di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6

L’avventura di Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 inizia lunedì 13 settembre con la prima puntata del reality show.

Novella 2000 © riproduzione riservata.