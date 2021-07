Elisabetta Gregoraci accusata di essere l’amante di Pierpaolo Pretelli

1 Elisabetta Gregoraci e l’accusa di essere l’amante di Pretelli

Elisabetta Gregoraci si è ritrovata a rispondere a un commento su Instagram molto poco simpatico, all’interno del quale veniva accusata di essere l’amante di Pierpaolo Pretelli. Andiamo, quindi, a vedere le parole usate dall’utente e la risposta della showgirl. Partiamo, perciò, con l’attacco che ha ricevuto l’ex gieffina:

È diventata l’amante di Pierpaolo, che schifo… Almeno fallo lasciare… Ti sei presa un treno per andare da lui, ma di che problemi soffri?? È fidanzato, sei una mamma, ci sono persone che ti vedono e hanno fatto, ma che schifo è questo? Almeno fallo lasciare e vi vedete ma addirittura fare l’amante… Sei pessima.

Una accusa, quella indirizzata a Elisabetta Gregoraci, di essere l’amante di Pierpaolo, del tutto infondata. La showgirl, infatti, ad oggi sembra sia single mentre il modello ha una relazione con Giulia Salemi già da diversi mesi. Tutto è iniziato, infatti, con il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Certo, tra Pretelli e la Gregoraci, prima dell’arrivo dell’influencer, c’era stato del tenero, ma la situazione non ha mai portato a nulla di effettivamente concreto.

Si tratta, quindi, solo di accuse basate su niente di vero. In qualche modo anche Elisabetta ha voluto dire la sua commentando, appunto, sotto il discorso di questa persona, come possiamo vedere anche nel tweet di un utente di Twitter. Qui leggiamo: “Ma non ti vergogni? Fossi in te mi vergognerei“. Una chiara replica che sta a indicare l’assurdità di tutta la faccenda. L’ex gieffina, infatti, non ha mai commentato negativamente la storia di Pierpaolo e Giulia. La storia d’amore di questi due, infatti, sta andando a gonfie vele. Andiamo, perciò, a leggere alcune dichiarazioni da loro rilasciate nel corso di una recente intervista…