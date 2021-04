Chi è Elisabetta Gregoraci? Età, figlio, fidanzato e Instagram

Chi è Elisabetta Gregoraci e tutto ciò che bisogna sapere sulla conduttrice: dall’età, al figlio, al fidanzato, al matrimonio con Flavio Briatore, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Elisabetta Gregoraci

Nome e Cognome: Elisabetta Gregoraci

Data di nascita: 8 febbraio 1980

Luogo di Nascita: Soverato

Età: 41 anni

Altezza: 1,76 m

Peso: 57 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: showgirl, ex modella e conduttrice televisiva italiana.

Fidanzato: Elisabetta è attualmente single

Figli: Elisabetta ha un figlio, Nathan Falco Briatore

Tatuaggi: Elisabetta ha numerosi tatuaggi: il nome del figlio sul dito, una frase per la madre sull’avambraccio (Mamma…I will never be the same without you), una frase di Ramazzotti sul braccio sinistro (Quello che c’è in fondo al cuore non muore mai,). E ancora un cuore all’interno del braccio sinistro, la scritta Love vicino al polso destro e un occhio di donna all’interno del braccio sinistro (fonte: chiecosa.it)

Profilo Instagram: @elisabettagregoracireal

Biografia e età

Elisabetta Gregoraci nasce l’8 febbraio 1980 a Soverato, in provincia di Catanzaro. L’età della showgirl è pari a 41 anni, mentre la sua altezza corrisponde a 1,76 m. Della sua vita privata sappiamo che l’ex modella è stata duramente segnata dalla prematura morte di sua madre Melina, scomparsa a seguito di una lunga malattia. Proprio Elisabetta ha raccontato che la perdita della mamma è stata sia per lei che per sua sorella Marzia molto dolorosa, e non è stato semplice prendersi cura di lei giorno dopo giorno. Questo quello che ha affermato in merito la Gregoraci in una recente intervista per Chi:

“Quando mia mamma si è ammalata, eravamo molto piccole. A 20 anni, il sabato sera, mentre le mie amiche erano fuori a mangiare una pizza, io ero accanto al letto di mia madre. Ma di lei voglio ricordare le cose belle. La penso sempre, a volte piango ma lo faccio da sola, non voglio farmi vedere triste. Non voglio far sentire agli altri il peso della mia malinconia”.

Oltre a questo triste avvenimento, della vita privata di Elisabetta Gregoraci sappiamo che ha conseguito il diploma di ragioneria nel 1998. Successivamente si trasferisce a Roma dove si diploma allo Ials in Danza Moderna. A poco a poco inizia così a lavorare come modella, per poi debuttare nel mondo dello spettacolo.

Ma scopriamo di più sulla sfera sentimentale della Gregoraci, passando dal matrimonio con Flavio Briatore, dalla nascita di suo figlio Nathan, fino ad arrivare al suo ultimo fidanzato.

Vita privata di Elisabetta Gregoraci

È il 2005 quando Elisabetta Gregoraci incontra per la prima volta Flavio Briatore. Immediatamente tra la showgirl e l’imprenditore scatta la scintilla, e l’estate seguente la modella finisce al centro della cronaca rosa italiana e internazionale per aver iniziato una relazione con l’ex direttore generale del team di Formula 1 della Renault. La differenza d’età tra i due fa a lungo discutere il web e i siti di gossip, ma l’amore tra Elisabetta e Flavio è più forte di ogni critica. La coppia così il 14 giugno 2008 si unisce in matrimonio, e due anni dopo, 18 marzo 2010 nasce il primo ed unico figlio della Gregoraci, Nathan Falco Briatore.

Per diversi anni tutto funziona a meraviglia tra Elisabetta Gregoraci e il marito Flavio Briatore. Tuttavia ad un tratto le cose precipitano e il 23 dicembre 2017 la Gregoraci e Flavio Briatore mettono fine al loro matrimonio, con una separazione consensuale.

Dopo la separazione da Briatore, alla conduttrice sono stati attribuiti diversi flirt. Ma è Francesco Bertuzzi, fondatore di Pure Herbal, ad essere stato fidanzato di Elisabetta Gregoraci per ben tre anni. La relazione però è stata vissuta in gran segreto e ormai è finita da tempo. Durante la permanenza al GF VIP, la conduttrice ha rivelato che c’è qualcuno fuori dalla casa che le fa battere il cuore ma l’identità del fidanzato di Elisabetta Gregoraci resta avvolta nel mistero.

Nel corso degli anni Elisabetta non ha mai smesso di credere nell’amore, pur essendo stata ferita diverse volte, e si dichiara pronta a ritrovare la serenità. Questo quello che dichiara la Gregoraci a Chi:

“Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora. Ho saputo bastarmi ma, se dovesse arrivare, l’uomo giusto sarei felice. Ho voglia di essere amata”.

Archiviato il rumor di Mr Rain – esploso durante la sua permanenza nella casa del GF e di cui parleremo meglio nei paragrafi a seguire – pare che ci sia un nuovo cantante a farle battere il cuore… Trattasi di Piero Barone del Volo.

La carriera come modella, conduttrice e attrice

La carriera di Elisabetta Gregoraci parte nel 1997, quando inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Tutto parte quando viene eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia. In seguito partecipa alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme, dove ottiene il titolo di Miss Sorriso arrivando al 24º posto. Inizia così una carriera come modella, sfilando per importanti e noti brand, quali Dolce e Gabbana e Giorgio Armani. La svolta però arriva nel 2003, quando Elisabetta partecipa a Ciao Darwin nella categoria “Veline”. Da quel momento inizia ad apparire come comparsa in alcuni film e fiction andate in onda su Rai 1, tra cui Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina, C’era un cinese in coma di Carlo Verdone, Le ragazze di Piazza di Spagna 3 e Un medico in famiglia.

Successivamente la carriera della Gregoraci prosegue quando arriva alla conduzione di programmi del calibro di Libero, con Teo Mammucari, Starflash, al fianco di Jerry Calà ed Elenoire Casalegno, per poi arrivare a Destinazione Sanremo, con Pippo Baudo e Claudio Cecchetto. Nel 2005 partecipa poi al reality Rai Ritorno al presente. Negli stessi anni Elisabetta conduce le previsioni del tempo nell’edizione delle 19 del TG4, per poi arrivare a Buona Domenica, su Canale 5. Qui conquista il cuore del pubblico, e partecipa a varie coreografie in coppia con Sara Varone.

Programmi TV

Dall’agosto del 2009 come se non bastasse Elisabetta Gregoraci conduce Celebrity bisturi su Italia 1, programma in quattro puntate in prima serata. Due anni dopo partecipa come concorrente al talent di Barbara d’Urso Baila!, dove si classifica al primo posto in coppia con Costantino Vitagliano. E ancora la carriera della showgirl prosegue quando nel 2012 conduce la prima edizione di Made in Sud, che ottiene un ottimo successo, venendo riconfermata anche per le annate successive. Nel 2015 prende parte a Stasera Tutto è Possibile, condotto da Amadeus su Rai 2. L’anno seguente recita nel film My Father Jack, per poi partecipare alla seconda edizione del varietà Rai.

Nell’estate 2017 Elisabetta conduce insieme ad Alan Palmieri lo show musicale Battiti Live in onda in prima serata su Italia 1, venendo riconfermata anche per le edizioni successive. Nello stesso anno esce nelle sale italiane il film in cui ha recitato Mandarini Napoletani. Nel settembre 2018 recita in Ammen diretto dal regista Ciro Villano, mentre io mese seguente è nel cast della pellicola Via dall’Aspromonte con Sergio Rubini, Marcello Fonte e Valeria Bruni Tedeschi. Nel 2019 ritorna su Rai 2 come ospite fissa della 13ª edizione di Made in Sud.

A settembre 2020 Elisabetta Gregoraci entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip 5. Scopriamo cosa svela lei in merito alla partecipazione al reality più spiato d’Italia.

Dove seguire Elisabetta Gregoraci su Instagram

Tutti coloro che vogliono restare connessi e in contatto con Elisabetta Gregoraci, possono seguire con estrema semplicità la showgirl tramite la sua pagina ufficiale Instagram. L’ex modella e conduttrice è seguita già da oltre 1,2 milioni di follower.

Proprio su Instagram l’ex moglie di Flavio Briatore condivide con i fan istanti della sua vita privata e della sua carriera, tenendo costantemente aggiornato il suo pubblico.

Senza dubbio inoltre non mancheranno scatti dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip 5. Come si relazionerà Elisabetta Gregoraci al reality? Non resta che attendere per scoprirlo.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5

Parte lunedì 14 settembre il Grande Fratello Vip 5. Alla conduzione, per la seconda volta di fila, troviamo Alfonso Signorini, pronto a rimettersi in gioco con questa bellissima esperienza. 21 sono i concorrenti che abiteranno l’appartamento di Cinecittà, e tra essi anche Elisabetta Gregoraci. Già da alcuni mesi il nome della showgirl era stato confermato, e la modella si è poi rivelata essere la prima protagonista ufficiale del reality. Queste le dichiarazioni della conduttrice in merito alla partecipazione al programma:

“È da tanti anni che mi corteggiano per questo genere di programmi, forse una decina, e ho sempre detto di no. Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo GF Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere. E io voglio che la gente mi conosca per quello che sono”.

Ma quali saranno le maggiori difficoltà per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5? Ecco cosa svela lei:

“Sono tante le cose che mi spaventano di questa esperienza. Nella vita di tutti i giorni sono una che dice quello che pensa, quindi ho paura di esagerare anche perché mi hanno detto che a un certo punto non ti accorgi più delle telecamere e parli come se fossi a casa tua”.

Infine, Elisabetta Gregoraci svela anche che la persona di cui sentirà di più la mancanza sarà naturalmente suo figlio Nathan:

“Pensare di stare lontano da mio figlio è la cosa più difficile. Da quando lui è nato non ci siamo mai staccati per più di otto giorni. Mi conforta il fatto che abbia 10 anni e che sia un ragazzo indipendente. A volte gli sto troppo addosso”.

L’ingresso posticipato nella casa

L’ingresso di Elisabetta nella Casa era programmato per lunedì 14 settembre, ma così non è stato. Solo in seguito sono stati rivelati i motivi che hanno portato la Gregoraci a non entrare lunedì. Il tutto è stato posticipato a venerdì 18 settembre.

Scopriamo chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 oltre ad Elisabetta Gregoraci.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Oltre a Elisabetta Gregoraci a partecipare al Grande Fratello Vip 5 ci sono altri 20 concorrenti.

Ecco di chi si tratta:

Vediamo ora dove è possibile seguire Elisabetta Gregoraci su Instagram.

Il percorso di Elisabetta al GF Vip

Settimana 1

Elisabetta ha fatto il suo ingresso nella casa venerdì 18 settembre. La showgirl si è messa subito in luce nella casa e ha fatto conoscenza dei suoi compagni d’avventura.

Settimana 2

La Gregoraci si è avvicinata di tanto a Pierpaolo Pretelli. Dopo il bacio (per gioco) durante la prova, i due non hanno nascosto l’interesse reciproco, specie l’ex velino che ha confessato i suoi sentimenti ai compagni d’avventura e durante un colloquio con Matilde, ha manifestato la voglia di avvicinarsi a Elisabetta. Comunque, ad ora, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli non è ben chiaro se si siano baciati o meno, ma è ciò che sperano tutti! Vedremo come proseguirà il loro percorso all’interno della casa.

Settimana 3

Durante le preparazione per il ballo della prova settimanale Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati un bacio a stampo (come previsto dalla coreografia). Il momento li ha messi un po’ in imbarazzo. A colloquio con Adua, Elisabetta ha fatto lei una domanda piuttosto piccante, che ha scatenato non poche polemiche. Flavio Briatore, intanto, si è espresso circa la vicinanza tra la sua ex moglie e il modello. La Gregoraci ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte delle sue amiche e fan club: aereo per la conduttrice. La conduttrice ha ripensato a quanto accaduto con Pierpaolo durante la puntata del GF Vip e si è detta delusa da lui, nonostante non siano mancate parole d’affetto. Nel frattempo il web è letteralmente impazzito per i gioielli indossati dalla Gregoraci. Grazie ad alcune ricerche si sono scoperti i prezzi e la cifra è da capogiro!

Settimana 4

Elisabetta ha ricevuto una lettera molto profonda dall’ex marito Flavio Briatore. Intanto proprio sulla showgirl, Novella 2000 ha scovato un gossip, che riguarda un flirt che quest’ultima avrebbe avuto con un cantante. È la stessa Gregoraci che, durante una chiacchierata in giardino, conferma di avere un compagno fuori dalla casa, anche se non ne rivela il nome. Successivamente ha un chiarimento con Pierpaolo in seguito a un fraintendimento avvenuto mentre l’ex velino lanciava una ciabatta a Enock.

Settimana 5

Durante la puntata di lunedì 12 ottobre Pierpaolo ha confidato di esserci rimasto male, perché Elisabetta nella catena di salvataggio non ha fatto il suo nome, ma quello della contessa. L’ex velino, però, quando è stato interpellato da Signorini ha dato la versione opposta. Elisabetta intanto ha raggiunto il cucurio, insieme a Massimiliano, Adua e Guenda. Qui ha ricevuto un dolce messaggio proprio da Pierpaolo. Nel mentre i fan di quest’ultimo hanno inviato un aereo all’ex velino, che è quasi sembrata una frecciatina proprio ad Elisabetta.

Alcuni fan hanno notato come la showgirl faccia continuamente un gesto. È dedicato a qualcuno fuori? nel corso della settimana Elisabetta ha avuto uno scontro con Stefania. Le due hanno poi chiarito nella serata del 18 ottobre. Nella medesima occasione ha sferrato l’ennesimo due di picche a Pierpaolo Pretelli. Sempre su Elisabetta non si ferma il gossip lanciato da Novella che la vedrebbe vicina a Piero Barone.

Settimana 6

Dopo il passaggio degli aerei dedicati a Tommaso, Elisabetta si è ritrovata a commentare il tutto con Matilde. Ma non solo. Durante la puntata del 19 ottobre 2020, la Gregoraci ha lasciato intendere di avere effettivamente un corteggiatore fuori. È spuntato il nome di Stefano Coletti di cui, però, non abbiamo alcuna certezza.

A seguito della puntata Elisabetta ha avuto un durissimo confronto con Pierpaolo e non ha gradito come Tommaso abbia messo in guardia quest’ultimo da lei. Intanto Elisabetta ha chiarito le sue incomprensioni con il modello e gli ha scritto una lettera.

Ma non solo perché ha avuto un duro confronto con Stefania in giardino. Mentre a ridosso della puntata del venerdì ha avuto un faccia a faccia con Tommaso, per difendere Matilde. Intanto la Gregoraci ha ricevuto un aereo, insieme a Pierpaolo. Il gesto dei fan però è stato criticato da vari utenti. Anche Elisabetta però sta facendo discutere. Dopo i famosi ‘colpetti’, la conduttrice è sott’accusa per parlare con Pierpaolo attraverso dei messaggi in codice. Il web ne chiede la squalifica.

Settimana 7

L’ingresso nella Casa di Selvaggia Roma (prossimamente), semmai Elisabetta dovesse salvarsi al televoto, susciterà in lei fastidio? La Roma ha confidato infatti di provare interesse per Pierpaolo. Tra l’altro Elisabetta nel corso della settimana non ha granché gradito l’aereo che la stanza blu ha ricevuto. E non è finita qui. La Gregoraci sembra essere rimasta impressionata da un racconto di Guenda Goria, la quale ha dichiarato di aver visto un fantasma.

Stefania ha nutrito dei dubbi sui Gregorelli, così come Antonella Elia.

Settimana 8

La Orlando, seppur non vada granché d’accordo con Elisabetta, si è sentita di mostrarle vicinanza, dandole un abbraccio. Stefania ha infatti preparato una torta di compleanno per la sua mamma, ma ha voluto chiedere scusa alla Gregoraci, dispiaciuta di aver potuto intaccare la sua sensibilità. Ricordiamo infatti che la madre della Gregoraci è scomparsa a causa della malattia.

Guenda Goria, nonostante l’eliminazione, non ha risparmiato stoccate al veleno contro Elisabetta. Così come l’opinionista Antonella Elia. Dopo la puntata di lunedì 2 novembre la Gregoraci si è sfogata. In tutto ciò sopra la casa è volato un aereo proprio dedicato a Guenda, che è parso una frecciatina alla conduttrice. Intanto Elisabetta non ha gradito la distanza di Pierpaolo Pretelli. I due sono stati protagonisti di una durissima lite.

In veranda, 24 ore dopo lo scontro, Elisabetta e Pierpaolo sono riusciti a ‘chiarire’, non dopo l’ennesimo scontro. Una battuta fatta dalla Gregoraci ha fatto infuriare Pretelli, ma i due hanno fatto nuovamente pace.

Dal passato della Gregoraci è emerso una curiosità: da ragazza ha fatto i provini come velina di Striscia, ma è stata scartata. Elisabetta ha ricevuto l’ennesimo aereo, con un messaggio misterioso, ma anche una frecciatina dalla prossima concorrente del GF Vip, Selvaggia Roma. Intanto durante la puntata del 6 novembre Elisabetta ha parlato in codice al nuovo arrivato Stefano Bettarini.

Nel corso della festa di sabato 7 novembre, Elisabetta ha dato il suo supporto a Stefania Orlando, un po’ in crisi. Intanto Elisabetta si è esposta sulla questione Dayane e Rosalinda e supporta a pieno le due.

Settimana 9

È spuntato un retroscena circa il rapporto tra Elisabetta e Giulia. La showgirl ha anche fatto qualche domanda piccante all’influencer. La Gregoraci pare abbia fatto una strana richiesta al GF.

Intanto alcuni utenti del web insinuano come Stefano Coletti abbia lanciato una frecciatina al veleno contro Elisabetta, che ha fatto non poco sorridere Selvaggia Roma.

Proprio tra Selvaggia ed Elisabetta non sembra scorrere buon sangue. Durante la puntata di venerdì 13 novembre la Gregoraci ha avuto uno scontro con Dayane, litigata proseguita anche durante la notte tra sabato 14 e domenica 15, quando la Mello ha sparato a zero contro di lei.

Stando a quanto raccontato dalla Gregoraci, sembrerebbe che Briatore le abbia chiesto di sposarsi di nuovo. Flavio ha detto la sua in merito alla notizia.

Elisabetta ha lanciato una frecciatina ironica contro Selvaggia. L’ingresso della Roma ha portato Elisabetta a farsi qualche domanda sul rapporto tra la gieffina e Pierpaolo, poiché l’influencer ha dichiarato ci sia stato qualche bacio. Tra l’altro secondo alcuni la Gregoraci sarebbe gelosa della vicinanza di Pierpaolo a Giulia.

Settimana 10

Elisabetta Gregoraci ha avuto modo di difendersi dopo le accuse di Dayane Mello. Le due si sono poi confrontate, con Dayane che ha chiesto scusa. Pupo durante la discussione in puntata si è lasciato scappare una frase che non è stata molto gradita dal web.

La Gregoraci ha sentito Selvaggia parlare di lei nel cucurio con Pierpaolo e sparare a zero sul rapporto tra lei e l’ex velino. Questo ha provocato una furiosa lite con protagonista Elisabetta e la Roma. Sempre in merito alla medesima discussione, la conduttrice ha avuto un duro scontro anche con Pierpaolo. L’astio ormai è sempre più evidente e Selvaggia non si risparmia sulla Gregoraci.

Nel corso della settimana, però, anche qualche momento divertente, come l’interpretazione di un pezzo di Whitney Houston da parte di Elisabetta.

Durante la puntata del 20 ha tanto incuriosito l’outfit di Elisabetta, che ha anche avuto modo di rispondere a Briatore e confermare la sua versione in merito alla proposta di risposarla.

Settimana 11

A far parlare, come al solito durante ogni puntata, è l’outfit di Elisabetta Gregoraci. Ma non solo. Perché la conduttrice ha avuto una lite accesissima con Giulia Salemi. La Gregoraci ha lanciato accuse fortissime, con la Salemi che si è poi sfogata duramente.

Elisabetta non ha preso benissimo il prolungamento del reality e potrebbe concludere anzitempo la sua avventura. Intanto durante la mattinata del 25 ha ricevuto l’ennesimo aereo dedicato a lei e Pierpaolo! Per tutta la settimana la Gregoraci e Pretelli hanno avuto degli scontri continui.

Antonella Elia da fuori continua a punzecchiare Elisabetta. Conduttrice che ha ricevuto anche una imitazione da Rosalinda, che ha fatto u po’ discutere il web. Una battuta di Elisabetta su Andrea ha provocato la reazione di Pretelli. I due si sono poi confrontati in sauna. A commentare il tutto sono stati gli altri vipponi, in particolare Giacomo Urtis.

Il tutto sembra essersi poi ripristinato. La Gregoraci ha fatto una confessione hot su Pretelli.

Settimana 12

L’outifit di Elisabetta continua ad incuriosire il pubblico durante la puntata, tra abiti e bracciali. La Gregoraci è tornata a litigare con Giulia, che nel mentre si è duramente sfogata. La situazione ha totalmente diviso in due la Casa. Rosalinda ha redarguito Elisabetta e le due hanno poi litigato pesantemente per risolvere le loro divergenze solo in un secondo momento.

In questa situazione tra Elisabetta e Giulia, Tommaso non ha gradito il comportamento della Salemi. Questa spaccatura in Casa ha portato la Gregoraci ad isolarsi dal gruppo. Elisabetta in confessionale ha rivelato dei dettagli sulla famosa vacanza. La Salemi, però, ha voluto in qualche modo deporre l’ascia di guerra e confrontarsi con lei.

Elisabetta ha riportato ad Andrea alcuni presunti commenti fatti da Dayane e Rosalinda su Natalia, peccato che poi la Cannavò abbia smentito questa versione. Tra i tanti scontri avvenuti in casa, uno la vede protagonista con Dayane Mello, ancora una volta.

Intanto è emerso il gossip di un altro presunto flirt di Elisabetta e l’ex di Pierpaolo Pretelli ha rivelato cosa pensa di lei.

La Gregoraci ha negato il contratto che la vedrebbe legata a Briatore. Intanto la conduttrice è tornata a litigare con Selvaggia. In settimana Soleil Sorge ha criticato il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo. Sempre la showgirl ha fatto dell’ironia sulla nottata passata in cucurio con Pierpaolo.

Momento divertente è invece quello che ha visto protagonista Elisabetta e Malgioglio. Cristiano infatti ha sbagliato il nome della conduttrice, ma ha continuato a chiamarla con insistenza.

Settimana 13

Dopo la decisione di abbandonare, Elisabetta lascia la Casa del GF Vip.

Novella 2000 © riproduzione riservata.