Dopo il ricovero in ospedale, Elisabetta Gregoraci come sta oggi? La conduttrice aggiorna sul suo stato di salute

Nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci ha fatto sapere di trovarsi in ospedale per motivi di salute, che l’hanno così costretta al riposo forzato. Ma oggi come sta la conduttrice? A rivelarlo è stata lei stessa mediante le sue pagine social.

Come sta Elisabetta Gregoraci

C’è stata grande apprensione per Elisabetta Gregoraci in questi ultimi giorni. La conduttrice e showgirl calabrese ha attraversato un momento difficile dovuto a un improvviso malore che ne ha causato il ricovero in ospedale. Questo dunque l’ha costretta a uno stop forzato per potersi prendere cura della sua salute. La sua famiglia si è stretta intorno a lei e non l’ha lasciata mai sola.

Tutto si è verificato l’11 settembre, quando Elisabetta Gregoraci su Instagram ha condiviso una foto che la ritraeva con una flebo in un letto d’ospedale: “E poi arriva il momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti”, ha scritto lei raccontando in linea generale cosa fosse successo e di trovarsi al pronto soccorso, a distanza di una settimana dall’ultima volta.

Ma adesso come sta Elisabetta Gregoraci? Si trova in ospedale o finalmente ha potuto tornare a casa? A darci aggiornamenti sul suo stato di salute ci ha pensato proprio lei, quando sui social è tornata a raccontarsi. Con una storia Instagram ha fatto sapere ai propri fan di stare bene e di essere uscita dall’ospedale.

La conduttrice ha postato uno scatto che mostrava il panorama, ripreso dall’automobile, lasciando quindi intendere di essere in viaggio verso casa. Questo quanto dichiarato da Elisabetta Gregoraci, che ha scritto: “Finalmente si torna a casa”, aggiungendo poi un cuore rivolto a tutti coloro che in questi giorni le sono stati accanto.

Adesso Elisabetta Gregoraci dovrà concedersi qualche giorno di tregua per recuperare le forze e tornare in TV con una nuova esperienza televisiva in Rai. Auguri di pronta guarigione, Elisabetta!