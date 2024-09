Durante la conferenza stampa, Mara Venier non trattiene l’emozione per Luca Giurato: “Se sono qui lo devo a lui”

In conferenza stampa, in occasione del ritorno di Domenica In, Mara Venier ha ricordato in lacrime Luca Giurato, suo amico e collega: “Se sono qui oggi lo devo a lui”, ha detto la conduttrice.

Mara Venier in lacrime per Giurato

Sono giornate molto tristi queste per il mondo della televisione. Questa settimana ci ha lasciati, stroncato da un infarto fulminante, il conduttore e giornalista Luca Giurato. Una notizia che ha sconvolto tutti, dai colleghi alla gente comune. E proprio Mara Venier è stata tra le prime persone a ricordare il presentatore di UnoMattina.

La Venier l’ha fatto attraverso i social, con tanti video e immagini, partecipando ai funerali, ma anche in conferenza stampa. Incontro con i giornalisti che si è tenuto proprio ieri. Quando ha preso la parola, Mara Venier ci ha tenuto a dire subito:

“Beh insomma, non possiamo che cominciare questa conferenza stampa senza ricordare Luca Giurato. La prima la feci proprio qui con lui, parlo della stagione 1993/1994, quando tutto cominciò. Lui mi volle vicina e tutto è partito. Se sono ancora qui oggi lo devo a Luca.”

Successivamente parlando ancora di Domenica In, Mara Venier ha confidato che in questi giorni sono tante e immagini che riaffiorano nella sua mente della prima stagione del programma, che la vide condividere questa esperienza proprio con Luca Giurato. Come mostrato dalle immagini sottostanti, la conduttrice non è riuscita a trattenere l’emozione ed è crollata in lacrime.

Per non mostrarsi, Mara Venier ha messo davanti al suo volto i fogli che teneva tra le mani, per poi chiedere ad Angelo Mellone di parlare al posto suo. Il dirigente ha sottolineato la profonda commozione della presentatrice in queste giornate così particolari, specie ieri quando si è tenuto il funerale di Luca Giurato e, nemmeno a dirlo, è stato proprio il giorno della conferenza stampa di Domenica In: “Per uno strano caso o scelta del destino che questa conferenza stampa venga fatta in questa giornata. Siamo esseri umani”, ha concluso per poi dare modo alla presentatrice di ricomporsi.

Poco dopo, come noto, Mara Venier ha raggiunto la Chiesa degli Artisti dove si sono tenute le esequie di Luca Giurato, per un ultimo saluto a lui e ai suoi cari che oggi lo piangono. Come già annunciato domani a Domenica In, la presentatrice parlerà proprio del suo collega e lo ricorderà con affetto.