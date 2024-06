Elisabetta Gregoraci condurrà un programma sulla Rai dopo il suo addio a Battiti Live

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Giugno 2024

Elisabetta Gregoraci

Dopo l’uscita di scena da Battiti Live pare che a Elisabetta Gregoraci verrà affidato un programma tutto suo sulla Rai. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Un nuovo programma per Elisabetta Gregoraci

Come ben sappiamo la nuova edizione di Battiti Live non vedrà più alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci ma Ilary Blasi affiancata dal fidato amico Alvin. Quando alla Gregoraci aveva rivelato cosa ci fosse di vero in tutto questo, durante un’intervista a TV Talk, lei stessa aveva dichiarato di non avere ancora alcuna conferma ufficiale.

Ebbene, pare che adesso sia arrivata in quanto molto presto su Canale 5 andranno in onda le puntate inedite di Battiti Live. Quale destino avrà la carriera della Gregoraci? Ovviamente la conduttrice e showgirl non se ne starà con le mani in mano, anzi, per lei sembra sia in arrivo una trasmissione tutta sua.

Questa non volta non sui canali Mediaset ma su Rai 2 e ad anticiparlo ci ha pensato il sito TVBlog. Sul portale si legge che l’emittente avrebbe deciso di dedicare il lunedì sera all’intrattenimento ed è proprio in questo slot che si dovrebbe collocare Elisabetta Gregoraci:

“Il lunedì in seconda serata su Rai2, dopo i consueti programmi di varietà consolidati della rete (fra questi The floor e Boss in incognito) ci sarà una nuova produzione. Questa prevederà la conduzione della Gregoraci, che conquista quindi un programma tutto per sé”.

Dovrebbe trattarsi di una trasmissione dedicata alla moda, sconfinando nel costume e nello spettacolo. Al momento non abbiamo a disposizioni molti altri dettagli e per tale ragione dovremo attendere la prossima stagione televisiva. Ricordiamo che un programma simile aveva fatto la sua apparizione tra gli anni ’80 e ’90 con la conduzione di Vittorio Corona.

Vi terremo ovviamente aggiornati non appena avremo più informazioni a riguardo. Siete curiosi? Fatecelo sapere con un commento.