Gigi D’Alessio invita Annalisa al suo concerto evento e si scatenano cantando le due Mon Amour (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Giugno 2024

Annalisa

Durante l’evento speciale dedicato a Gigi D’Alessio il cantante si è ritrovato sul palco con Annalisa e insieme si sono esibiti sui rispettivi brani che portano il medesimo nome: Mon Amour. Ecco il video della loro performance.

L’esibizione di Annalisa e Gigi D’Alessio

Finalmente è andato in onda su Rai 1 l’evento che tutti i fan di Gigi D’Alessio stavano attendendo ormai con ansia da giorni. Stiamo parlando del programma a lui dedicato all’interno del quale ha invitato molti ospiti del mondo della musica per esibirsi sui propri grandi successi. Ovviamente tra loro non poteva mancare di certo Annalisa.

Uno dei tormentoni dell’ex allieva di Amici, come ben sappiamo, si chiama Mon Amour e se siete fan da tempo di D’Alessio sarete a conoscenza del fatto che anche lui ha in repertorio un brano con lo stesso titolo. Ecco perché sul palco in Piazza del Plebiscito a Napoli hanno voluto presentare un mashup delle canzoni.

Qui sotto possiamo vedere il divertente video nel quale notiamo come il pubblico presente si sta scatenando. Siamo sicuri che anche a casa i loro fedeli seguici abbiano cantato con loro, mentre è certo che sul web la performance ha riscosso un enorme successo. Tantissimi infatti i commenti positivi che si sono susseguiti l’intera serata per Annalisa e Gigi.

Lo spettacolo è poi proseguito con un altro duetto sulle note di “Annarè“, per quindi passare a una valanga di altri ospiti. Alla serata infatti hanno preso parte Alessandra Amoroso, Arisa, Umberto Tozzi, Elodie, il figlio LDA, Geolier e tanti altri ancora.

Il concerto evento di Gigi D’Alessio si è dovuto scontrare con la miniserie di Canale 5 Sissi e con diverse trasmissioni amate dal pubblico italiano. Siamo però convinti che gli ascolti lo premieranno in quanto emozionante celebrazione della sua carriera. Non perdetevi tante altre news.