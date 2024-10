Dopo alcuni rumor arriva la conferma della fine della storia tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Frattini. A rivelarlo è proprio la diretta interessata ospite a La Volta Buona. E nel programma di Caterina Balivo ha anche raccontato il rapporto che c’è con l’ex marito Flavio Briatore di cui si parla di un presunto ritorno di fiamma.

Le rivelazioni di Elisabetta Gregoraci a La Volta Buona

Nella puntata di oggi, giovedì 10 ottobre, de La Volta Buona è stata ospite Elisabetta Gregoraci. La nota showgirl ha parlato con la conduttrice Caterina Balivo di vari argomenti riguardanti la sua vita. Ha affrontato il periodo difficile che ha passato con l’operazione a cui si è sottoposta perché rischiava di perdere un rene. E poi ancora il dolore per la perdita della madre.

C’è stato spazio poi anche per le “domande scomode”, quelle cioè inerenti la sua vita sentimentale. Da un po’ di tempo si parla di una presunta crisi tra lei e Giulio Frattini. Stanno davvero così le cose? La risposta è sì perché quelli che erano rumor adesso sono conferme. È stata proprio la Gregoraci a confermare la fine della storia con il fidanzato. “Sono di nuovo single. Sono stata io a fare questa scelta”, ha detto molto apertamente. E non è mancata la sorpresa tra i presenti in studio.

LEGGI ANCHE: Ghali al fianco della madre operata di tumore per la terza volta

Caterina Balivo ha poi voluto parlare del rapporto di Elisabetta Gregoraci con l’ex marito Flavio Briatore, poiché i due sono comunque spesso insieme nonostante la fine del matrimonio. E lei è stata vicino a lui anche nei momenti difficili riguardanti la salute. Infatti c’è anche chi vociferava di un ritorno di fiamma. Ma su questa cosa la Gregoraci è stata chiara:

“Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent’anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero. Abbiamo sempre pensato al bene di nostro figlio. Abbiamo trovato un nostro equilibrio per Nathan. A volte non ci sopportiamo come in tutte le coppie, ma ceniamo insieme e siamo una famiglia, lo siamo ancora. Io c’ero per lui quando è stato male e lui c’è stato per me. Finché morte non ci separi”.