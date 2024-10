Oggi pomeriggio si è svolta la registrazione della terza puntata di Amici 24, in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre. Ma cosa è accaduto in studio? Ecco le anticipazioni, le news e gli spoiler.

Le anticipazioni della terza puntata di Amici 24

Siamo entrati nel vivo di Amici 24 e in questi giorni i nuovi allievi stanno iniziando a farsi conoscere dal grande pubblico. Tra prime lezioni, risate e anche momenti di sconforto, i cantanti e i ballerini stanno dando il massimo per inseguire il loro sogno. Oggi nel mentre si è svolta la registrazione della terza puntata, che vedremo in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre e in questi minuti sono emerse le prime anticipazioni, fornite da Superguidatv. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto in studio.

Ospite musicale della puntata è stato Virginio, che ha presentato il suo nuovo singolo. A giudicare le gare di canto e ballo sono stati invece Fiorella Mannoia e Kledi. Charlie Rapino e Garrison Rochelle invece hanno giudicato le due sfide di questa settimana.

Partiamo subito dunque e andiamo a vedere cosa è accaduto durante la gara di canto.

La gara di canto

Anche per la terza puntata, come ci svelano le anticipazioni di Amici 24, si è svolta la gara di canto.

Ma cosa è accaduto e come si sono posizionati gli allievi? Ecco la classifica completa:

primo posto : Nicolò , che canta Sono solo parole

: , che canta Sono solo parole secondo posto per TrigNO , che canta Ragazza triste

per , che canta Ragazza triste terzo posto invece per Ilan

invece per quarto posto : Diego canta Bisogna imparare ad amarsi

: canta Bisogna imparare ad amarsi quinto posto per Vybes , che canta Alba Chiara con barre dedicate alla madre

per , che canta Alba Chiara con barre dedicate alla madre sesto e ultimo posto: Senza Cri, che canta Splash. Dopo aver preso la felpa della sfida la cantante scoppia a piangere.

Andiamo a vedere invece cosa è successo durante la gara di ballo.

La gara di ballo

Non è mancata anche la gara di ballo durante la terza puntata di Amici 24.

Questa la classifica:

primo posto per Daniele

per secondo posto per Alessia .

per . terzo posto per Rebecca , che balla un passo a due con Sebastian

per , che balla un passo a due con quarto posto per Chiara

per quinto posto va ad Alessio

va ad ultimo posto per Teodora

Proprio Teodora ha fatto sapere di non essere in piena forma. Kledi le ha detto di averla trovata legnosa nel movimento e la ballerina ha ribadito specificando che non era il suo stile. Il giudice tuttavia ha spiegato che all’interno della scuola tutti devono ballare tutto.

La prima eliminazione

Nel corso della terza puntata c’è stata anche la prima eliminazione di Amici 24.

A lasciare la scuola è stata infatti Alena, allieva di Rudy Zerbi, che ha perso la sfida contro Chiamamifaro. Il vero nome della cantante è Angelica Gori ed è la figlia di Cristina Parodi.

La sfida di Sienna

Ad Amici 24 c’è stata anche la sfida di Sienna.

La ballerina si è scontrata contro Matias e a giudicare la gara è stato Garrison.

A vincere è però proprio Sienna, che così riottiene la sua maglia.

Anticipazioni Amici 24: inediti, compiti e news

Come ci fanno sapere le anticipazioni di Amici 24, anche in occasione della terza puntata c’è stata una nuova gara inediti. Stavolta a prendere parte alla sfida sono stati Diego, Luk3 e Senza Cri.

In seguito c’è stata anche una gara di ballo speciale, alla quale hanno preso parte Rebecca, Alessio e Daniele. A vincere è Alessio.

Per quanto riguarda i compiti, in studio è stato eseguito l’esercizio che Nicolò ha ricevuto da Rudy Zerbi. Il cantante si è dunque esibito sulle note di Abissale di Tananai ma poco dopo è partita una discussione tra i tre prof di canto. Sia a Zerbi che a Lorella Cuccarini infatti non arrivano le emozioni di Nicolò ma la Pettinelli si trova in disaccordo.

In seguito è stato eseguito il compito che Alessandra Celentano ha dato a Rebecca, che dà il via all’ennesimo battibecco tra la prof e Deborah Lettieri.

Quando va in onda la terza puntata di Amici 24

Adesso che abbiamo scoperto le anticipazioni di Amici 24 vi starete chiedendo quando va in onda la terza puntata del talent show.

L’appuntamento è per domenica 13 ottobre, come sempre su Canale 5 alle ore 14.00.

Chi non riuscisse a seguire la messa in onda avrà invece modo di recuperare la puntata in streaming sul sito di WittyTv.