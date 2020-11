1 Retroscena interessante sul rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: in passato avevano litigato pesantemente. Cosa è cambiato?

Di recente nella casa del Grande Fratello Vip 5 è entrata Giulia Salemi (aveva già partecipato al reality) e si è subito trovata con Elisabetta Gregoraci. Le due dimostrano una conoscenza passata e così è, ma in realtà esiste un retroscena che riguarda i loro rapporti.

A rivelarlo è il settimanale Chi che ha scritto:

Nella Casa Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono mostrate fin dall’inizio molto amichevoli. Ma che strano: e pensare che Elisabetta, tre anni fa, quando aveva ospitato Giulia in Sardegna a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il suo rapporto con Giulia nel peggiore dei modi dopo una serie di litigi. Tutto dimenticato?

Cosa è successo nel dettaglio quindi? Tre anni fa, quando Giulia non era ancora famosa come oggi ed era di professione influencer, andò ospite di Briatore nella sua grande villa in Sardegna. Ed era presente anche la Gregoraci. Non si è mai saputo cosa fosse successo tra quelle mura tra le due, fatto sta che ci furono una serie di duri litigi che le portarono a interrompere qualsiasi tipo di rapporto.

A quanto pare, le due hanno fatto pace in qualche modo, visto che nella casa del Grande Fratello si sono mostrate molto tranquille e hanno subito legato. Ma non sappiamo se si siano chiarite un po’ di tempo fa.

Comunque, si sono già lasciate andare ad alcune confessioni…