Chi è Giulia Salemi? Età, fidanzato, news e Instagram

Conosciamo insieme tutte le news e curiosità sulla modella Giulia Salemi, concorrente del GF Vip 5: l’età, il fidanzato e dove seguirla su Instagram e social.

Nome e Cognome: Giulia Salemi

Data di nascita: 1 aprile 1993

Luogo di Nascita: Piacenza

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 74 centimetri

Peso: 62 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: modella, influencer e showgirl

Fidanzato: Giulia dovrebbe essere single

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @giuliasalemi

Ecco alcuni cenni della biografia della nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5. La prima cosa che ci si chiede è dov’è nata Giulia Salemi. La modella è nata a Piacenza il 1 Aprile 1993, sotto il segno dell’Ariete, dunque se ci si chiede qual è l’età di Giulia, la risposta è 27 anni.

Sebbene sia nata in Italia, Giulia è di origini italo persiane. Sua mamma Fariba, infatti, è iraniana.

Altre news su Giulia Salemi? Sappiamo che è alta 1 metro e 74 centimetri, mentre il peso corrisponde a 62 kg.

Giulia ha studiato presso il Liceo Scientifico e poi si è trasferita a Milano per frequentare l’Università di Economia. Ma la Salemi ha sempre avuto chiaro l’obiettivo di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Con una veloce ricerca sul web è possibile capire se c’è un modo per seguire Giulia Salemi sui social. Ebbene l’influencer è presente su tutte le maggiori piattaforme. Dal profilo Instagram, per passare a Facebook e Twitter, senza dimenticare ovviamente il popolare Tik Tok.

Qui la modella italo-persiana racconta tutto ciò che la riguarda. Dalle solita routine, per passare a immagini tratte da shooting fotografici e non solo. Una cosa che ha imparato a fare Giulia, però, è lasciare la sua vita privata fuori dai social. Al momento infatti non traspare nulla in merito alla sua sfera sentimentale. Scopriremo qualcosa grazie al GF Vip?

Intanto, proprio a proposito di mondo digitale, molti si chiedono quanti follower conta Giulia Salemi? Possiamo dirvi che, solo su Instagram, ne conta più di 1 milione!

Della vita privata di Giulia Salemi sappiamo che, nonostante gli alti e bassi, è davvero molto legata alla sua mamma Fariba e ha un bel rapporto anche con suo padre, sebbene per un po’ di tempo siano stati lontani.

Grazie al GF Vip, infatti, la concorrente è riuscita a sistemare le cose rimaste in sospeso tra loro:

Ha raccontato su Instagram.

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip 3. Tra loro non è stato esattamente un colpo di fulmine e il pugliese ha fatto non poca fatica ad aprire il suo cuore, specie dopo la rottura con Cecilia Rodriguez.

Pian piano, però, Francesco ha capito di provare dei sentimenti per Giulia e così hanno intrapreso una frequentazione di circa 8 mesi. Poi la dolorosa rottura. Il 5 giugno 2019 la concorrente del GF Vip ha fatto sapere ai follower di aver chiuso definitivamente con Monte.

Ora ci si chiede: perché si sono lasciati Giulia Salemi e Francesco Monte? L’x gieffino si è detto non più troppo convinto dei suoi sentimenti e la certezza che Giulia potesse essere la donna della sua vita. A parlare di questo, tra l’altro, è stata proprio la modella nel suo primo libro. Intanto in un’intervista al settimanale Chi, la stessa Giulia ci ha tenuto a precisare:

“Non parlo di lui, ma parlo di me quando stavo con lui. Non ho mai voluto fare gossip su questa storia e non mi considero né vittima né carnefice, ma non potevo non parlarne dato che in questo libro non ho nascosto nulla della mia vita. Parlo delle mie sconfitte per per aiutare chi si sente l’unico sfigato sulla terra e concludo tutto con un sorriso e una frase giocosa perché voglio lanciare un messaggio di speranza.

La frase è: la verità è che non gli piaci abbastanza. A volte le risposte semplici sono le migliori. In generale parlo di storie finite male in cui non ero così speciale per l’uomo con cui stavo, ma, se non sono abbastanza per te, non significa che sia così per tutti”.