Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, la romantica vacanza a Capri

Debora Parigi | 25 Luglio 2023

Giorni di mare tra relax e romanticismo sono quelli che hanno passato insieme Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini in vacanza a Capri

Le foto in vacanza di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elisabetta Gregoraci non si è mai voluta sbilanciare molto, ha sempre cercato di mantenere la sua privacy e di parlarne apertamente quando se la sentiva. Anche sui social, ha sempre preferito mostrare poco delle sue relazioni e non possiamo certo darle torto.

Da un po’ di tempo la showgirl è molto felice dal punto di vista sentimentale. Lo aveva rivelato quando era stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso anno. Aveva parlato della presenza di un uomo nella sua vita, ma non aveva voluto dire il nome di questa persona che le stava facendo battere il cuore. A gennaio di quest’anno, poi, ha mostrato il nuovo compagno in un video sui social mentre salutava tutti i suoi follower, ufficializzando quindi la loro relazione. Lui è Giulio Fratini che nella vita lavora come manager.

Poco propenso al mondo social, anche Fratini ci ha sempre tenuto alla privacy e infatti i gossip su di loro sono molto pochi. Tutto ciò che esce è perché sono loro stessi a mostrarlo. E proprio a proposito di questo, lui ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram alcune foto insieme a Elisabetta Gregoraci mentre sono in vacanza. La coppia, infati, ha deciso di passare qualche giorno a Capri per prendersi una bella pausa e passare momenti molto romantici.

Come vediamo, Giulio Fratini ha pubblicato varie foto dei luoghi visti e di loro in barca con sullo sfondo panorami mozzafiato. I due si sono mostrati davvero felici, rilassati e molto belli. Non hanno passato tutta la vacanza da soli, con loro c’erano anche altre persone. Ma comunque hanno avuto modo di godersi il tempo insieme anche lontani da occhi indiscreti.