1 Disavventura per Elisabetta Gregoraci

È un periodo senza dubbio d’oro questo per Elisabetta Gregoraci. Dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip 5, dove ha nuovamente conquistato il cuore del pubblico, la conduttrice sta per tornare con la nuova e attesissima edizione di Battiti Live, che debutterà a breve. Solo qualche giorno fa è stato svelato il cast della manifestazione, e a partecipare alla kermesse saranno i più grandi nomi della musica italiana, tra cui Alessandra Amoroso, Irama, Emma Marrone, Fedez, Orietta Berti, Francesca Michielin e tanti altri. Nel mentre però in queste ore è accaduto qualcosa di spiacevole alla presentatrice.

Poco fa con delle storie su Instagram, Elisabetta Gregoraci ha svelato di aver avuto una piccola disavventura. Un ladro è infatti entrato in casa sua, con l’intenzione di derubare l’ex gieffina. La conduttrice si è così trovata ad affrontare il rapinatore, mentre suo figlio Nathan ha prontamente chiamato la polizia. Nonostante il forte spavento però tutto si è risolto per il meglio. Il ladro è stato arrestato, e la Gregoraci ha così raccontato cosa le è accaduto. Queste le sue dichiarazioni:

“Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola. Rientrando mi sono trovata un ladro in casa. È stata una giornata abbastanza movimentata e difficile, ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è catturato, è stato arrestato, Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia. Il primo incontro con lui l’ha avuto la mia tata, che si è spaventata tanto. Questo personaggio ha iniziato a lanciare calci e ad aggredirla, ma grazie a Dio sta bene, ci siamo solo spaventati. La polizia è arrivata dopo pochi minuti, io l’ho inseguito urlando e diciamo che l’ho messo all’angolo. L’hanno catturato e adesso è in prigione, dove è giusto che sia. Adesso ve lo posso raccontare col sorriso perché per fortuna stiamo tutti bene e tutto è passato”.

Un ladro entra in casa di Elisabetta Gregoraci. pic.twitter.com/b15omviCty — disagiotv (@disagio_tv) June 21, 2021

Nonostante il forte spavento, tutto si è dunque risolto nel migliore dei modi per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice nel mentre qualche settimana fa ha svelato quali ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sente ancora. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.