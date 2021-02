1 La collezione di maglie di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci non finisce di stupire e per i suoi fan arriva una collezione di maglie davvero molto speciale! L’ex vippona, sebbene abbia abbandonato il GF Vip per tornare da suo figlio Nathan Falco, è rimasta nel cuore di milioni di telespettatori che l’hanno apprezzata per il suo modo di essere, ma anche per citazioni, meme e non solo. Lei una volta uscita ha scoperto l’impatto mediatico che hanno avuto alcune sue esternazioni e per questo è nata l’idea della capsule di t-shirt.

Per coronare questo momento magico, quindi, Elisabetta Gregoraci ha voluto fare un regalo speciale ai propri fan: ha così ideato una magnifica collezione di maglie con tutte le sue frasi più iconiche di questi mesi di Grande Fratello Vip. Tra le tante, come dimenticare ‘ma cosa ne sai?’ pronunciato in loop durante una litigata! A rivelare questo nuovo progetto è stata proprio la showgirl sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole:

“Ci siamo quasi: è un giorno speciale! Sono felice di condividere finalmente con voi, in anteprima, la mia capsule di t-shirt creata per celebrare il vostro affetto! Ho creato questo progetto con un nuovo brand, 100% Made in Italy e 100% ecosostenibile, valori per me fondamentali! Trovate le t-shirt disponibili sul sito @3rebound_ ! Vi lascio io link nella mio BIO a partire delle 00.00! Sono in numero limitato ma spero di accontentarvi tutti”.

Ma qual è il costo di queste simpatiche maglie? Consultando il sito ufficiale abbiamo scoperto che il prezzo corrisponde a 39 Euro e si può scegliere il colore.

Consultando il link presente nel profilo di Elisabetta Gregoraci, quindi, potreste avere così la possibilità (se siete fortunati) di acquistare la maglia della collezione, che ad ora è a numero limitato. In futuro, però, la conduttrice spera di fare in modo che tutti possano comperarla. E a voi piace questa idea?