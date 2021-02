1 La casa a Roma di Elisabetta Gregoraci

Nelle ultime ore, per dare il buongiorno a tutti i suoi fan, Elisabetta Gregoraci ha postato su Instagram delle foto in cui possiamo vedere la sua casa a Roma. La prima immagine raffigura il salotto pieno di cornici con all’interno scatti che la immortalano da sola, con il figlio e con i suoi affetti più cari. Ne è pieno il tavolo, ma anche le mensole in fondo alla stanza, tutto intorno alla TV.

La casa di Roma di Elisabetta Gregoraci

Nella seconda fotografia, invece, compare proprio lei davanti a degli specchi, vestita e pronta per affrontare la giornata. Sullo sfondo vediamo il salotto da un’altra prospettiva. Notiamo, infatti, due grandi vetrate e un bel divano bianco e il tavolo sul quale sono disposti vari oggetti. Nel corso dei mesi, però, la conduttrice non ci ha mostrato solo la sua bella abitazione, ma ci ha abituato anche a tanti abiti stupendi.

La casa della showgirl

Non parliamo, infatti, solo della casa a Roma di Elisabetta Gregoraci, ma anche dei tanti vestiti che ha indossato durante le dirette del Grande Fratello Vip. Sia nel corso della sua partecipazione, sia dopo essere stata eliminata e trovandosi in studio. Possiamo, per esempio, citare l’outfit firmato Giorgia Arcidiacono, indossato il venerdì 29 gennaio 2021, che ha un costo di 750 euro. Stesso prezzo anche per le scarpe di quella serata ma con la firma di Casadei.

La settimana ancora prima, inoltre, ha sfoggiato un vestito di Elisabetta Franchi da 369 euro e delle calzature firmate Gucci da 650 euro. Non possiamo far altre che attendere, prossimamente, gli altri abiti di Elisabetta Gregoraci e sperare che ci faccia vedere altri scorci della sua casa a Roma.

Continuante a seguirci per altre news.