1 Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip, il futuro con Pierpaolo Pretelli e i commenti di Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco.

Domani, sabato 12 dicembre, a Verissimo sarà ospite di Silvia Toffanin Elisabetta Gregoraci. La showgirl è alla sua prima ospitata televisiva dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. E visto che la puntata è registrata, grazie a Davide Maggio abbiamo le prime anticipazioni su cosa ha detto alla conduttrice.

La padrona di casa le ha ovviamente chiesto della sua esperienza nel reality e in particolar modo del rapporto con Pierpaolo Pretelli. C’è la speranza di un futuro tra loro? Poi la Gregoraci ha anche riferito cosa le ha detto l’ex marito Flavio Briatore e qual è stato il commento del figlio Nathan Falco una volta che lei è tornata a casa. Ma c’è anche qualcosa che non le è piaciuta aèèema tornata e per questo si è già messa in azione.

Partiamo subito da Pierpaolo Pretelli, sul quale Elisabetta ha voluto fare chiarezza riguardo un eventuale loro futuro insieme:

Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo. Rimarrà solo un’amicizia.

Niente storia sentimentale in futuro, quindi, ma solo amicizia a quanto pare. Ma quando Silvia Toffanin le ha chiesto se si sarebbe potuta innamorare di lui al di fuori della casa del GF, lei ha risposto: “Chi lo sa?”.

Come detto, il momento più bello una volta uscita dalla casa, è stato quello di riabbracciare il figlio, il quale le ha fatto una rivelazione sulla sua “relazione” con Pierpaolo. Poi c’è stato l’incontro con Flavio Briatore e infine Elisabetta ha già attivato gli avvocati per delle cause.

