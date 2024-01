NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Gennaio 2024

Il 2023 è stato senza dubbio l’anno di Elodie e di Annalisa. Le due artiste infatti hanno dominato le classifiche per mesi e adesso arriva la conferma che Ok. Respira e Mon Amour sono risultati essere rispettivamente l’album e il singolo più venduti dell’anno.

Grande trionfo per Elodie e Annalisa

Si può senza dubbio dire il 2023 è stato l’anno della consacrazione di Elodie e di Annalisa. Nel corso degli ultimi 12 mesi infatti le due artiste hanno dominato le classifiche, confermandosi essere le due cantanti del momento. Mentre la Di Patrizi ha conquistato il pubblico con gli album Ok. Respira e Red Light, la Scarrone ha ottenuto un riconoscimento dietro l’altro grazie alle hit Bellissima e Mon Amour, che sono state due delle canzoni più amate dell’anno. Allo stesso tempo, per la prima volta nelle loro carriere, le ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi si sono anche esibite al Forum di Assago, annunciando poi un vero e proprio tour di palasport.

Nel mentre solo di recente, in occasione del concerto della Di Patrizi, le due artiste hanno anche duettato insieme, e in molti attendono già con ansia una nuova collaborazione. In queste ore intanto per le cantanti è arrivata l’ennesima soddisfazione, che va a concludere un anno ricco di successi.

Sia Elodie che Annalisa infatti dominano le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti dell’anno. Mentre Ok. Respira è risultato essere il disco femminile più venduto del 2023, Mon Amour si è confermato essere il singolo più ascoltato.

Grande soddisfazione dunque per la Di Patrizi e per la Scarrone, che si preparano a vivere un altro anno ricco di traguardi. Il mese prossimo infatti proprio Annalisa sarà tra i Big del Festival di Sanremo 2024 e senza dubbio le aspettative del pubblico non verranno deluse.