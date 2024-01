NEWS

Andrea Sanna | 5 Gennaio 2024

In televisione con il nuovo anno è in arrivo anche un nuovo programma dal nome Dr. Job. Ma cosa sappiamo a riguardo? Ecco tutte le informazioni raccolte su quando inizia il format, dov’è possibile guardarlo, le news e streaming utili a voi telespettatori.

Quando inizia e dove va in onda Dr. Job

La prima cosa che ci interessa sapere è quando inizia Dr. Job e dove va in onda.

Dunque a queste prime domande, come si legge su TV Blog, rispondiamo che la trasmissione prende il via su Rai 2 a partire dal 13 gennaio 2024.

A che ora inizia Dr. Job? Il programma ha come orario di inizio le 09:45 fino alle 10:30.

Chi è la conduttrice di Dr. Job

Ma chi ci sarà a condurre Dr. Job? Ci sono novità a riguardo? Come suggerito anche dal nostro titolo al timone di conduzione troveremo Adriana Volpe, la quale fa così il suo ritorno in Rai.

Dopo infatti l’addio alla rete di Viale Mazzini, la Volpe ha preso parte al GF Vip e, a seguire, su TV 8 ha presentato Ogni Mattina. Poi ancora il ritorno su Canale 5 come opinionista del Grande Fratello Vip insieme a Sonia Bruganelli. Da oltre u anno invece ha preso parte al cast di BellaMa’ di Pierluigi Diaco dove cura la rubrica, Tutti in pista. Ora la nuova esperienza con Dr. Job.

Peraltro Adriana Volpe non è solo la presentatrice del format, ma compare anche tra gli autori insieme a Christian De Fazio, Dora Albanese e Leonardo Leone. La regia invece è affidata a Mario Maellano.

Le news

Quali sono le prime news che sappiamo a proposito di Dr. Job con Adriana Volpe?

Il format vuole raccontare l’equilibrio complesso che regge il mercato del lavoro e l’idea è quella di proporre una diversa analisi per avvicinare coloro che hanno bisogno di occupazione a qualcosa di stimolante. Ma si parla anche di chi cerca collaboratori brillanti per dare nuova linfa alla propria azienda.

Tra gli autori spunta Leonardo Leone che peraltro ha dato il titolo al programma. In ogni puntata quindi l’idea è quella di insegnare ai giovani, ma così anche a chi è rimasto senza lavoro, a trovare un impiego soddisfacente.

Streaming e dove guardarlo

Dove guardarlo in streaming e TV? Come detto già Dr. Job va in onda su Rai 2 e in streaming sul sito ufficiale o app di Rai Play. Semmai però doveste perdervi la puntata, nessuna paura. Questo perché sempre sui portali a disposizione è possibile recuperare i contenuti persi.