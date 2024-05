NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Maggio 2024

Elodie

In queste ore a Napoli e a Milano sono spuntati dei misteriosi manifesti pubblicitari, che annunciano i concerti di Elodie a San Siro e al Maradona nel 2025.

Elodie verso gli stadi?

Sono ormai circa due anni che Elodie è in cima alle classifiche italiane con la sua musica. A oggi dunque l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è una delle artiste più amate e ascoltate del momento e proprio il 2023 per lei è stato un anno di svolta. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Due, la cantante ha rilasciato il nuovo album Ok. Respira, che ha ottenuto un enorme successo. In seguito la Di Patrizi si è esibita per la prima volta nella sua carriera al Forum di Milano, con un concerto evento sold out. Ma non è finita qui. Lo scorso settembre è poi arrivato l’EP Red Light, al quale ha fatto seguito un tour di palasport che ha consacrato l’artista a vera pop star.

Dopo la fine della tournée la cantante ha deciso di prendersi del tempo per sé e attualmente si sta godendo del meritato riposo. Ciò nonostante pare che la Di Patrizi non abbia intenzione di fermarsi a lungo e sembrerebbe che stia già programmando il ritorno sulle scene musicali. Ma non solo. Pare infatti che stiano arrivando delle enormi sorprese per tutti i fan.

In queste ore infatti per le vie di Milano e di Napoli sono apparsi dei misteriosi manifesti pubblicitari che annunciano due concerti evento di Elodie allo stadio San Siro e allo stadio Maradona nel 2025. Attualmente però sui social della cantante non c’è stato ancora alcun annuncio e in molti dunque si stanno chiedendo cosa accadrà nelle prossime ore.

Qualora la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un enorme traguardo per la Di Patrizi, che sarebbe la terza donna italiana, dopo Laura Pausini e Alessandra Amoroso, a tenere un concerto al Meazza di Milano.