Fedez e Iovino avrebbero trovato un accordo economico: svelata la presunta (corposa) cifra

NEWS

Redazione | 24 Maggio 2024

Fedez

Sarebbe stato trovato un accordo economico tra Fedez e Cristiano Iovino. A RTL 102.5, Gabriele Parpiglia ha svelato la presunta (corposa) cifra. Tutti i dettagli

L’accordo tra Fedez e Iovino

Si continua a parlare di Fedez. Dopo la segnalazione da parte di Selvaggia Lucarelli sulla vendita di Villa Matilda, la casa sul lago di Como che tanto i Ferragnez avevano desiderato, ora ci sono nuove notizie. A RTL 102.5 nel programma Password, Gabriele Parpiglia ha non solo parlato dell’abitazione in questione e del gossip su Ilary Blasi, ma ha fatto chiarezza sull’accordo che ci sarebbe stato tra il rapper e Cristiano Iovino (news già lanciata dall’Ansa).

LEGGI ANCHE: Myrta Merlino ha sentito Fedez al telefono e rivela cosa si sono detti

Il tutto, secondo le fonti, fatto per evitare eventuali azioni penali nei confronti del rapper, dopo il presunto pestaggio avvenuto ai danni di Cristinao Iovino in cui pare fosse presente anche Fedez. Si tratterebbe quindi di un’intesa economica per evitare una querela. A Pomeriggio 5 Davide Maggio aveva parlato di parecchi soldi, senza però dare ulteriori dettaglio. Come detto, però, è stato proprio Gabriele Parpiglia a RTL 102.5 ha dato notizia della presunta cifra.

La collega Nicoletta Deponti gli ha offerto un assist con: “Si dice che ballino 500 mila euro in meno sul conto di Fedez, è vero?“. Il giornalista per tale ragione ha colto la palla al balzo e ha rivelato:

“C’è stato un accordo fra i legali di Fedez e quelli di Iovino, ma nessuno ha parlato della cifra. La cifra non si dovrebbe sapere e non si potrebbe sapere perché c’è una clausola di riservatezza fra le parti, ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca. A me risulta che la cifra sia intorno ai 400 / 500 mila euro. (…) Davanti a una cifra del genere, ovviamente, Iovino non sporge denuncia”.

Queste le indiscrezioni sulla situazione che vede protagonisti Fedez e Cristiano Iovino. I due non sono intervenuti per fare chiarezza sulla vicenda e dare ulteriori dettagli. In ogni caso Novella2000.it si rende disponibile.