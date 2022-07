1 Cosa fa oggi l’ex di Elodie

Sono passati diversi anni da quando Elodie ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, conquistando il cuore del pubblico. Da quel momento la carriera della cantante ha spiccato il volo, e numerosi sono stati i traguardi e i successi raggiunti nel tempo. Come qualcuno senza dubbio ricorderà, proprio all’interno del talent show la Di Patrizi fece la conoscenza di Lele Esposito, col quale iniziò una storia d’amore. I due fecero battere il cuore dei telespettatori, e anche dopo la fine del programma si frequentarono per alcuni mesi. A un tratto però entrambi decisero di prendere strade diverse e annunciarono così la rottura, pur restando in ottimi rapporti.

Ma cosa è accaduto a Lele Esposito e cosa fa oggi? Andiamo a scoprirlo. Nel corso degli anni il cantante ha provato a sfondare nel mondo della musica. Nel 2017 l’ex allievo di Amici ha vinto il premio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, e successivamente ha scritto “In due minuti” per Marco Mengoni. Tuttavia le cose non sono andate come previsto e a oggi il cantate ha cambiato del tutto strada.

L’ex di Elodie infatti ha debuttato mondo delle serie web nel 2020 con “4 on the boat”, un format incentrato su argomenti sociali di spicco. Nel frattempo Lele è diventato anche molto amato sui social, dove ha mostrato spesso il suo cambiamento fisico. Grazie alla palestra e una dieta ferrea, oggi Esposito ha un corpo del tutto nuovo ed è seguito da migliaia di follower.

Qualche giorno fa intanto la Di Patrizi è stata ospite del programma La confessione, in onda su Nove, condotta da Peter Gomez. Nel corso della chiacchierata la cantante ha parlato di Marracash e dei suoi sentimenti per il rapper. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.