1 Il debutto di Elodie al cinema

Elodie è davvero inarrestabile e non solo nella musica! Dopo lo strepitoso successo dei recenti inediti, quali La coda del diavolo, Bagno a mezzanotte e Tribale, è pronta al suo debutto assoluto al cinema nel film Ti mangio il cuore. La pellicola uscirà il 22 settembre 2022, ma già incuriosisce il pubblico, vista anche la presenza di un cast ricco e talentuoso. La cantante, come vediamo da queste primissime immagini, interpreta il ruolo di Marilena, l’affascinante moglie del boss dei Camporeale. Come si apprende da Vanity Fair, la protagonista sarebbe “consumata dalla passione per Andrea, erede riluttante dei Malatesta”.

Amore proibito che fungerà da base della trama della pellicola dove si susseguirà la guerra tra le bande e famiglie del periodo per il controllo del Gargano. Oltre l’amore non mancherà “morte, criminalità e redenzione“. Le riprese sono state registrate per una durata di otto settimane in Puglia. Nel cast insieme a Elodie, vediamo anche Francesco Patanè, Michele Placido, Tommaso Ragno e Brenno Placido. Ancora tra gli altri Francesco di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo e Gianni Lillo. A curare la regia Pippo Mezzapesa.

Qui di seguito il trailer del film.

Dei pochi istanti visti, in tanti sono rimasti davvero impressionati da come Elodie interpreta il suo personaggio. L’artista sui social ha ricevuto i complimenti di fan (e non solo), ma anche di svariati colleghi. Sul suo profilo Instagram, per esempio, spuntano le congratulazioni di Laura Pausini, Paola Iezzi e Gaia, giusto per citarne alcuni. Anche il suo ex Marracash (con cui conserva un rapporto splendido) è parso soddisfatto del lavoro svolto dalla cantante. Il rapper ha commentato il video postato sui social con delle emoticon che ritraggono le fiamme.

Il commento di Marracash sotto al post di Elodie

Ciò lascia quindi pensare che Marracash abbia molto apprezzato quanto fatto dalla sua vecchia fiamma Elodie, la quale di recente a La Confessione ha speso bellissime parole per lui. Ma non ha parlato solo di questo…