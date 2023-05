NEWS

Nicolò Figini | 3 Maggio 2023

Il compleanno di Elodie

Oggi, 3 maggio 2023, Elodie festeggia 33 anni e ieri sera ha organizzato una cena con la famiglia e gli amici più stretti per celebrare questo traguardo. La festa è stata fatta a Milano, città nella quale tra pochi giorni si esibirà nel suo primo concerto al Forum, già sold out. Ovviamente al suo fianco, come vediamo dalla foto qui sotto, non poteva mancare il fidanzato Andrea Iannone.

La cantante, quindi, ha deciso di pubblicare una serie di immagini nelle Stories del suo profilo Instagram. Qui possiamo vederla mentre aspetta di mangiare, bacia il compagno o ride circondata dalle persone a lei più care.

Il bacio tra Elodie e Andrea Iannone

Qui di seguito, infatti, possiamo notare la presenza della sorella Fey e della madre. Tra gli amici anche Diletta Leotta, con lui Elodie si fa spesso vedere sui social.

La cantante festeggia il compleanno con amici e famiglia

Un compleanno passato in allegria con accanto, appunto, anche il suo amore Andrea Iannone. La loro relazione va avanti ormai da diversi mese ne aveva parlato lei stessa nel corso di un’intervista con Il Corriere della Sera:

“Sono molto felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio “difendermi” a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”.

Andrea, inoltre, il mese scorso ha voluto celebrare i primi sette mesi insieme facendo un costoso regalo a Elodie. Pare, infatti, che l’ex pilota abbia comprato alla fidanzata una citycar elettrica. Vedremo nel prossimo futuro come andrà avanti la loro storia d’amore.

Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tanti altri aggiornamenti e nuove news.