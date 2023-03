NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2023

Il regalo di Andrea Iannone per Elodie

Sono trascorsi diversi mesi da quando Elodie e Andrea Iannone hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione. La cantante e l’ex pilota come è noto si sono avvicinati durante l’estate e a poco a poco hanno iniziato a frequentarsi, fino a quando non è nato l’amore. Qualche settimana dopo proprio l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ha confermato la relazione sui social, finendo al centro del gossip e della cronaca rosa. A oggi tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra la Di Patrizi e Iannone e proprio la cantante nel corso di una recente intervista per Il Corriere della Sera ha parlato della sua storia con Andrea, affermando:

“Sono molto felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio “difendermi” a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”.

In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Pare infatti che Andrea Iannone, in occasione dei 7 mesi insieme a Elodie, abbia deciso di fare un costoso regalo alla sua fidanzata. La coppia è stata beccata dal settimanale Chi in una concessionaria auto a Milano e pare che l’ex pilota abbia comprato una citycar elettrica alla cantante. I due si sarebbero fatti accompagnare dall’autista, che dopo averli lasciati alla concessionaria si sarebbe allontanato. La coppia dunque sarebbe tornata a casa con la nuova auto, che ha già attirato l’attenzione dei social.

Pare che la relazione tra la Di Patrizi e Iannone stia procedendo nel migliore dei modi. Attualmente i due vivono insieme a Lugano, ma spesso si ritrovano proprio a Milano, a casa della cantante. I fan nel mentre fanno il tifo per questa splendida coppia, che senza dubbio è una delle più amate del momento.