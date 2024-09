Di recente si è molto parlato di un presunto flirt che ci sarebbe stato tra Andrea Iannone e Alice Campello. Adesso però a intervenire è Elodie, che con una reazione epica mette a tacere i gossip.

La reazione epica di Elodie

In questi mesi Elodie si sta dedicando anima e corpo al suo lavoro. Solo lo scorso maggio infatti la Di Patrizi ha rilasciato il suo nuovo singolo, Black Nirvana, che in questi mesi ci ha fatto cantare e ballare. Contemporaneamente l’artista romana ha annunciato il suo primo tour di stadi, che si svolgerà nell’estate 2025 al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Ma non è finita qui. A oggi infatti la cantante sta lavorando al suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente ed è già attesissimo da tutti i fan.

Anche la vita privata della Di Patrizi intanto prosegue a gonfie vele. La relazione con Andrea Iannone infatti va avanti senza intoppi e i due sembrerebbero essere più uniti e innamorati che mai. Di recente però proprio il campione di moto GP è finito al centro di un gossip che ha fatto discutere il web. Secondo Fabrizio Corona infatti Iannone avrebbe avuto un flirt con Alice Campello, di recente tornata single, quando già era fidanzato con l’ex allieva di Amici.

La modella nel mentre è prontamente intervenuta per smentire le dicerie, affermando di non aver mai conosciuto di persona Andrea. Adesso a rompere il silenzio è stata anche Elodie, che raggiunta dal settimanale Oggi ha commentato il presunto flirt tra Iannone e Alice Campello. Stando a quanto si legge, la cantante avrebbe reagito con una “sonora e eloquente risata”, mettendo così a tacere una volta per tutte le voci di corridoio.

Tutto dunque procede a meraviglia tra l’artista romana e il pilota di moto GP e ai due facciamo un enorme in bocca al lupo.