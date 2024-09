In queste ore Michelle Hunziker è stata paparazzata con Loris Karius, marito di Diletta Leotta, e gli scatti hanno fatto in breve il giro del web. Nel mentre giungono voci di corridoio sui due neo sposi che allarmano i fan.

Michelle Hunziker al centro del gossip

Sono ormai anni che Michelle Hunziker è una delle protagoniste assolute del mondo dello spettacolo italiano. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare, la celebre presentatrice è riuscita a conquistarsi l’affetto dei telespettatori. Spesso però, come di certo in molti ben sapranno, la Hunziker è finita anche al centro del gossip e della cronaca rosa, per via della sua vita privata, e solo nelle ultime ore si sta nuovamente parlando di lei.

Il settimanale Gente ha infatti paparazzato Michelle insieme Loris Karius, marito di Diletta Leotta. I due sono stati avvistati fuori da un noto ristorante di Milano con rispettivi amici. Stando a quanto si legge, e a quanto riportano le varie testate che hanno ripreso la notizia, a un tratto la conduttrice e il calciatore avrebbero iniziato a chiacchierare tra loro.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi commenta il suo ritorno al Grande Fratello come opinionista

Quando però, sempre secondo quanto riferito, Loris Karius avrebbe notato i paparazzi si sarebbe allontanato da Michelle Hunziker. La rivista come se non bastasse ha sganciato un’altra bomba che sta già allarmando i fan. Stando a quanto si legge su Gente, sembrerebbe che, nonostante le nozze si siano celebrate solo poche settimane fa, Loris e Diletta Leotta siano già in crisi.

Naturalmente andiamo a precisare come al momento si tratti solo ed esclusivamente di voci di corridoio. A oggi infatti i diretti interessati non hanno mai confermato i pettegolezzi, che vanno di conseguenza presi con le pinze. Ricordiamo inoltre che proprio Michelle ha partecipato alle nozze di Loris e Diletta. Pare logico dunque pensare che tra la Hunziker e Karius ci sia un rapporto di amicizia. Noi di Novella nel mentre siamo come sempre a completa disposizione qualora uno dei nomi menzionati volesse rompere il silenzio per fare chiarezza sulla situazione.