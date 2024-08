Oggi Fabrizio Corona ha lanciato uno scoop: “Tra Álvaro Morata e Alice Campello è finita a causa di Iannone”, la reazione dell’influencer veneziana però non si è fatta di certo attendere!

Corona lancia lo scoop su Alice Campello

Dopo alcuni giorni di silenzio in cui ci siamo occupati di Jennifer Lopez e Ben Affleck (anche loro pare si siano detti addio e non mancano i presunti motivi di questo allontanamento), torniamo in Italia per commentare quanto sta succedendo intorno ad Alice Campello e Álvaro Morata.

Come ben sappiamo la coppia ha annunciato la separazione, ma fin da subito ha scacciato via tutte le indiscrezioni di tradimento. Successivamente Álvaro Morata in un’intervista ha svelato la sua versione dei fatti, alla quale però Alice Campello ha fatto un appunto. Ma non è finita qui. Per quanto infatti l’ex coppia abbia spesso messo a tacere i rumor di presunti coinvolgimenti in altre relazioni, ora a fare una simile insinuazione è stato Dillinger News, mediante Fabrizio Corona che avrebbe lanciato una vera e propria bomba:

“Notizia clamorosa: Andrea Iannone sembrerebbe essere la causa della separazione tra Alice Campello e il calciatore del Milan Álvaro Morata”. A seguire la pagina social ha anche diffuso un presunto audio di una fonte anonima: “La secca rottura dopo che un collega calciatore ha spifferato a Morata che la moglie lo avrebbe tradito con Iannone”.

Si tratta ovviamente di illazioni dato che il centauro è felicemente impegnato e innamorato di Elodie ed Alice è sempre stata fedele all’ex Morata: “Peccato che il noto motociclista Iannone teoricamente stia (e stesse anche all’epoca) con la cantante Elodie. Quindi saremmo davanti a un duplice tradimento. Questa potrebbe essere comunque l’unica plausibile verità, visto che per tutta l’estate hanno dichiarato amore e di colpo si sono lasciati”.

La Campello interviene via social

Alice Campello però non è stata di certo a guardare e ha voluto immediatamente dire la sua e smentire ancora una volta le dicerie che si leggono in giro!

Il commento di Alice Campello

Immediata la replica di Alice Campello, che su Instagram ha subito risposto e raccontato cosa sarebbe accaduto davvero tra lei e Álvaro Morata, che non ha nulla a che vedere con tradimenti o altre illazioni che si leggono in giro.

Peraltro la stessa Alice ha spiegato che vorrebbe essere l’ultima volta che risponde a tutte le cose che stanno uscendo sul suo conto e ha consigliato piuttosto di fare altro che pensare ai motivi della separazione di due persone come lei e Álvaro Morata che nemmeno conoscono nel profondo.

Il messaggio di Alice Campello è piuttosto chiaro e si tratta dell’ennesima smentita da parte sua!