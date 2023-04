NEWS

Andrea Sanna | 2 Aprile 2023

I meno attenti non lo ricorderanno, ma Emanuel Lo e Lorella Cuccarini in passato hanno lavorato insieme. Ecco dove

Il passato lavorativo di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

Nel pomeriggio di Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Ospite di questo appuntamento, tra i tanti, gli insegnanti di Amici, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Con Silvia Toffanin hanno avuto modo di raccontarsi tra vita privata e carriera, senza dimenticare chiaramente l’avventura che li vede entrambi protagonisti nel talent show di Maria De Filippi.

Ma a proposito di carriera, forse non tutti lo ricorderanno ma in passato Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno avuto modo di lavorare insieme in più occasioni. A ricordarlo proprio il coreografo:

“Con Lorella abbiamo lavorato in passato. È stata una riscoperta, dove si è creata la sintonia e abbiamo ritrovato la sintonia che avevamo. C’è anche diversità tra noi. Io alcune volte mi sento come l’alunno che copia la più brava della classe”, ha ricordato Emanuel Lo a Verissimo spiegando come si sia trovato sempre bene con la sua collega.

“Una grande complicità tra noi. Io e lui siamo simili nel modo di vedere e affrontare questa avventura. Con i ragazzi abbiamo un rapporto rigido, perché è giusto, ma anche di protezione”, ha aggiunto Lorella Cuccarini, facendo così da eco alle parole di Emanuel Lo.

Poco dopo Silvia Toffanin ha svelato di aver sbirciato un po’ negli archivi del passato e di aver trovato alcuni video che li riguardano. Curiosi Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno voluto vedere i filmati che li riguardavano. Così la conduttrice ha mostrato le immagini dei due insegnanti di Amici 22. Si passa da Macchemù del 2000 a La notte vola nel 2001. Adesso a distanza di anni si sono ritrovati nuovamente nel talent show di Canale 5 per una nuova avventura insieme. E proprio qui sembrano essere davvero molto determinati a conquistare l’obiettivo finale!

