Andrea Sanna | 2 Aprile 2023

Amici 22

Amici 22, Lorella Cuccarini sui social si è detta dispiaciuta per l’eliminazione di Samu dal Serale del talent show

Amici 22 – Lorella Cuccarini dispiaciuta per Samu

Ieri sera è andata in onda la terza serata del Serale di Amici 22. A differenza delle prime due puntate, stavolta abbiamo visto uscire un solo allievo dalla scuola. A dover abbandonare il programma è Samu, del team Lorella Cuccarini – Emanuel Lo.

Il ragazzo entrato nel programma nella categoria ballo, ha conquistato non solo il cuore dei telespettatori con il suo talento, ma ha fatto in modo che il suo insegnante Emanuel Lo, così come tutta la giuria di Amici 22, puntasse forte su di lui.

Così Samu ha cercato di meritarsi quel posto al Serale e sfida dopo sfida è riuscito a raggiungere la terza puntata, dove però è stato eliminato. Finito al ballottaggio con Wax e Ramon, il giovane danzatore non è riuscito a superare l’ultimo step. Lui, così come i suoi compagni, hanno mostrato grande dispiacere, ma nonostante tutto lui si dice determinato a inseguire ancora i suoi sogni.

Intanto Lorella Cuccarini ha voluto mandargli un messaggio dopo la puntata e con un post pubblico, che racchiude tutti i membri della squadra di Amici 22. L’insegnante, anche lei rammaricata per vedere andare via un altro talento come lui, ha scritto quanto segue:

“Ed eccoci qua, poco prima del finale di puntata. Stanchi ma ancora carichi! Purtroppo, però, questa sera salutiamo Samu. Mi dispiace profondamente perché era uno dei miei preferiti in assoluto. Esce comunque dal serale con onore. Resta come sei Samu: farai tanta strada”, queste le parole della docente di Amici 22.

Poco dopo anche tra le storie Instagram Lorella Cuccarini ha condiviso il post della pagina FantaAmici dedicato proprio a Samu. Qui ha aggiunto come commento un cuore bianco, rivolto proprio all’allievo di Amici 22.

Storia Instagram – Lorella Cuccarini

Per Samu però le soddisfazioni non sono finite! Beppe Fiorello ha avuto modo di sentirlo poco dopo la sua eliminazione e l’ha già invitato al giro tour del film Stranizza d’amuri, che vede proprio l’allievo di Amici 22 tra i protagonisti.

