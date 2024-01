Emanuel Lo e il massaggio sexy super rilassante per la sua Giorgia in spiaggia (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 2 Gennaio 2024

In queste ultime ore Emanuel Lo ha pubblicato un video in cui fa un massaggio sexy a Giorgia. Ecco le immagini

Non molte ore fa Emanuel Lo, professore nella scuola di Amici 23, ha fatto un massaggio in spiaggia a Giorgia. E sul web gli animi si sono scaldati per le immagini sexy apparse davanti agli occhi degli utenti.

Il massaggio di Emanuel Lo a Giorgia

Emanuel Lo e Giorgia sono una delle coppie che più spesso fanno divertire e impazzire il web. Non solo perché sono protagonisti di alcune scenette che creano ilarità, ma anche per alcuni momenti un po’ più hot. E oggi parliamo proprio di uno di quest’ultimi episodi.

Di recente, infatti, hanno pubblicato un video in cui si trovano in spiaggia. Probabilmente hanno fatto un viaggio all’estero per festeggiare il Capodanno. La cantante è sdraiata a pancia sotto su un lettino. Indosso ha un costume blu ed è molto rilassata. In piedi accanto a lui il ballerino che le fa un delizioso massaggio. Si divertono e ridono in allegria.

Il web si è lasciato andare a dei commenti prima riguardo al fisico di Emanuel Lo: “Ma che fisico“. E poi gli utenti hanno apprezzato il dolce gesto: “Tutte ci meritiamo un Emanuel“. Non molto tempo fa, inoltre, avevano raccontato degli aneddoti che li avevano fatti amare ancora di più al pubblico. Qui di seguito il loro primo incontro:

“Il nostro primo incontro avviene in una sala prove di danza, dove io dovevo imparare una coreografia ideata da Emanuel che io avrei dovuto imparare. Arrivo completamente imbranata, scusandomi di esistere.

Lui invece mi ha incoraggiata come fa sempre con i suoi allievi. Alla fine ho avuto un bravo insegnante e ce l’ho fatta”.

I loro fan non vedono l’ora di scoprire che cosa riserverà per loro il 2024. Non solo dal punto di vista personale ma anche lavorativo. Rimanete sintonizzati per scoprire se Emanuel Lo continuerà a essere professore di Amici anche nella prossima edizione.